OBRAZEM: Útulné, vznešené. Anglické puby jsou staré celá staletí

Chodili do nich ničemové i ctihodné měšťané, piráti i profesoři. Anglickými puby kráčela historie, i když data jejich vzniku bývají často nejistá. Platí to i v případě oxfordského podniku Eagle and Child.