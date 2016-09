„Bylo to jako v pračce“. Česká jachta u Austrálie definitivně ztroskotala

Skromná loď dlouhá zhruba sedm a půl metru, s níž se odvážný námořník vydal na cestu kolem světa, uvízla v písečné jámě 6. září. Martin se ji snažil vyprostit po deset dní, během nichž musela jachta čelit tlaku vody a nárazům vln, které ji zvedaly a vrhaly zpátky do písku. Čas na poslední pokus mu rytmus přílivu vyměřil na pátek 16. září.

A zdálo se, že bitvu Alya vyhrála, v momentu, kdy byl příliv největší, se plavidlo jeho kapitánovi podařilo ze zákeřné mělčiny uvolnit. Jenže když do něj nanosil náklad, který předtím naskládal na břeh, a pokusil se vyplout, jachta kapitulovala.

„Přišla tak velká vlna, že Alya nabrala tolik vody, že dopadla těžce opět na dno. Natočila se na bok a kýl se její vahou vylomil i s podlahou,“ popisuje Marin Doleček. Následné vlny hnaly jachtu i s kapitánem dál a dál na břeh. „Bylo to jako v pračce,“ přibližuje poslední dramatické minuty pokusu o vyproštění Martin.

Bylo dobojováno, neovladatelnou loď zahnal vítr a vlny na mělčinu, kde definitivně ztroskotala. Kapitán Martin Doleček ji druhý den opustil, nalodil se na záchranářskou loď Coral Knight (Korálový rytíř), jejíž pomoc na Martinovu žádost zorganizovala organizace Request Colin Center, která bdí v této nebezpečné oblasti nad plavidly. Záchrana však přijela pozdě.

Loučení s jachtou bylo těžké, bolestné. „Alya pro mě znamenala hodně,“ přiznává Martin, dodává však, že ví, že přes všechna nebezpečí udělal pro její vysvobození vše, co bylo v jeho silách.

Alya tak zůstává na břehu ostrova Thursday, v samém srdci Velkého bariérového útesu. „Nikdy už asi nepopluje, jsem si však jistý, že se jí tam bude líbit. A budu ji alespoň jezdit navštěvovat,“ plánuje Martin.

Mezi zachránci

Na cestu kolem světa se zkušený námořník vydal v roce 2014 z Karibiku, za start však bral až Kanárské ostrovy, protože až tam s ním jel pomocník. Na etapu, která se ukázala jako poslední, se vydal 23. srpna z australského přístavu Mackay. Po pěti stovkách námořních mil, tedy necelé tisícovce kilometrů, však uvízl na mělčině u pustého pobřeží. Stovky kilometrů do všech stran nebyla na břehu žádná obydlená místa. Deset dnů dělali Martinovi společnost jen krokodýli, obří želvy, divoká prasata, ryby, krabi, hadi a rejnoci.

Korálový rytíř, Martinův zachránce. Jachtě však již pomoc nestihl. Martin se svou novou partou, posádkou Korálového rytíře

Co bude dál, zatím Martin neví. „O další pokračování plnění svého snu teprve přemýšlím,“ říká popravdě. „Je to škoda, po takovém boji a takové námaze. Je to nespravedlivé, je to kruté. Taky je ale štěstí, že je Martin v pořádku a že celé dobrodružství přežil. Ne všem se to v minulosti povedlo, moře už je takové,“ dodává k závěru Martinovy cesty Jaroslav Foršt z magazínu Krása jachtingu.

Zatím se Martin usail na Korálovéjm rytíři. „Pracuju v kuchyni, uklízím podlahy, doplňuju ledničku, mají mě tu rádi,“ cituje jeho zprávy Krása jachtingu. „Současně pracuje na prodloužení víza, aby mohl v Austrálii zůstat. Má další plány a zdá se plný energie,“ dodává Jaroslav Foršt.