VIDEO: Nervozita, děsy. Vojáci natočili afghánskou válku vlastníma očima

Natočený materiál z bojů vrhá diváky do absolutního centra dění. Nezachycuje situaci nezúčastněným způsobem, jak ji nabízejí například zprávy nebo tradiční dokumentární pořady. Vtahuje diváka do děje, nabízí mu možnost téměř bezprostředního prožití všedních situací v území, do něhož stále zarývá drápy Talibán.

Pod palbou Celkem pětidílný dokumentární cyklus vysílá stanice Discovery Channel vždy v sobotu od 23:00.

Pořad však nabízí i odstup, díly jsou protkány záblesky ze současnosti, z doby o šest let později, kde muži o svém ročním nasazení na základně v Korangalu zpětně přemítají. Nyní, již opět se svými partnery a partnerkami, kteří na jejich návrat čekali netrpělivě a s obrovskými obavami, se vojáci znovu setkávají. Vyhodnocují operace z dnešního pohledu a mluví o svých spolubojovnících, kteří se vrátit nemohli. Pro některé je to šance uložit staré kostlivce konečně k odpočinku.

Díl s názvem Let Hrdinů nás v sobotu 4. února zavede do dramatické situace. Výsadková divize utrpěla devastující zásah. Jediná chyba nezkušeného medika Shreevea nyní může znamenat ochrnutí seržanta Petryho.