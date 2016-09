Hudba je můj život, od Beatles po AC/DC, říká MOgirl Sweet

Pestrý hudební vkus jako by odpovídal jejím rozličným charakteristikám. „Jsem cílevědomá, střelená, ale též dobrosrdečná, citlivá a přátelská,“ říká. Pokud by se před objektivem fotoaparátu měla sama nastylizovat do postavy, která by byla jejím opakem, neváhala by. „Byla by to nějaká pořádně proradná sviňucha,“ směje se.

Nejvíc nemá ráda závist, omezenost a zákeřnost, na mužích ji spolehlivě odradí lhaní a manipulování. „Od chlapa vyžaduji upřímnost, důvěru a cit,“ popisuje. A dodává, že svou budoucnost vidí spojenou s rodinným životem. „Nevím proč, ale vidím se pořád v roli takové té maminky a manželky, co se stará o domácnost, děti a svého muže,“ líčí.

Krása je i v odlišnosti

Sweet Je z Prahy, studuje střední pedagogickou školu. Má jorkširského teriéra Jasmínku. „Je už hodně stará, ale je to nejvěrnější pejsek, kterého znám,“ říká. Sweet si potrpí na dobré jídlo. „Jsem ten typ, co se jde raději dobře najíst než si koupit něco na sebe. Jsem totální masožravec, miluji vepřové, například pečené koleno nebo dobré klobásky. Ale mám ráda i lehkou italskou kuchyni. Vlastně jím skoro všechno, kromě ledvinek, buřtguláše a bramboráků,“ prozrazuje.

O svém pracovním zaměření však zatím tak docela jasno nemá. „Rozbíhám se do mnoha směrů. Baví mě všechno, v čem se můžu kreativně, umělecky vyjádřit. Ale baví mě i jazyky, literatura a psychologie,“ říká. Pokud jí pro studium nevyjde žádný umělecký směr, chtěla by v Japonsku studovat psychologii zaměřenou na sexuologii a partnerské vztahy. Nebo pokračovat ve výuce krasobruslení malých dětí. Sama se tomuto sportu věnovala od tří let, dnes trénuje.

Prvnímu tetování nabídla své tělo ve třinácti letech. „Rodiče mi to tehdy nechtěli dovolit, tak jsem si jedno nechala udělat na truc. Dvě malé hvězdy na podbřišku, aby se daly schovat i pod plavky,“ líčí. Od té doby si tělo zdobí dál, ovšem opatrně: „Protože nevím, co chci v životě dělat, snažím se umísťovat tetování tak, aby nebylo vidět v případě, že budu muset do společnosti a vezmu si koktejlky.“

Pro MOmag fotí něco přes rok, magazín si vybrala proto, že dává příležitost modelkám, které chtějí ukázat, že na odlišném vzhledu není nic špatného. „I tak přece mohou být krásné. Určil snad někdo měřítko krásy? Krásné může být i to co se odlišuje. To je poselství magazínu MOmag a moc se mi líbí,“ říká.

