Jsem divoženka a miluju fireshow, říká rusovlasá MOgirl Neira

Narodila se v Českém Těšíně, většinu života zatím strávila v malinké vesničce poblíž. Po gymnáziu se přestěhovala do Českých Budějovic, kde studuje jazykovou školu. Miluje jídlo, rád vaří a ráda jí. Je vegetariánka a ráda by přeskočila na veganství. Poslouchá metalové a rockové žánry, symphonic metal, death metal, folk metal... Ráda má i irskou hudbu, několik let se věnovala irskému tanci.