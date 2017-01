Miluju kočky, líbí se mi, že mají svou hlavu, říká MOgirl Dobby

A prozrazuje proč. „Jsou inteligentní a mají svou hlavu. Pokud vaši společnost nechtějí, prostě se s vámi nebudou bavit. A to se mi líbí. Ale zároveň vám umí prokázat lásku a loajalitu,“ říká slečna, která fotí dva roky pro magazín MOmag.

„Líbí se mi, že na fotosetech pro MOmag mohou modelky vyjádřit samy sebe, nejsou nuceny do toho, aby si převlékaly osobnost. Z pohledu diváka si myslím, že si na své přijde každý, MOmag nabízí spoustu různých typů žen, pokud se vám líbí alespoň nějakým způsobem alternativa,“ líčí.

MOgirl Dobby Celý život žije v Praze, pracuje v hotelovém sektoru. Její závislostí je jídlo, miluje skoro všechno, vede však asijská kuchyně a cokoli exotického. „Nesnáším jen houby. Tolikrát v životě jsem se snažila, ale bez úspěchu,“ přiznává. Chová zakrslé králíčky. Nemá ráda týrání zvířat. Vyrábí vlastní balzámy na rty.

Ona sama dává přednost jemnějším fotkám, které se nesou na vlně ženskosti. Právě ty ji vystihují nejvíc. „Set, který by vyjadřoval její opak, by byl postaven na okaté vyzývavosti. Například kdybych se nafotila namazaná olejem u motorky,“ směje se.

Šťastný je podle ní člověk, který je obklopený dobrými lidmi, právě toho by chtěla dosáhnout. Nesmí mezi nimi scházet ani ten správný partner, jehož však nehledá podle předem daných jednotlivých kritérií. „Jde o celek. Ideální chlap je prostě ten, jehož beru se vším všudy, s tím, co na něm miluji, i tím, co mě na něm štve,“ líčí.

Jejím největším snem je cestování, miluje rockové koncerty. První tetování si pořídila v devatenácti letech a kérky nijak neplánuje. „Když to přijde, tak to přijde. Takže bůhví, třeba už žádné další ani nebude,“ říká.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Líbí se vám fotky MOgirl Dobby?