Ztrácíme sílu. Mladí muži jsou slabší, než byli jejich otcové, říká věda

Autoři studie publikované v magazínu Journal of Hand Therapy si jako kritérium určení síly vzali na pomoc sílu stisku ruky a potom též sílu stisku dvou prstů. Samozřejmě, zvedat velkou činku je něco jiného, jenže podle výzkumů je síla stisku výmluvnou známkou obecné síly a výdrže. Ostatně vypovídá dokonce i o obecném zdravotním stavu a délce života, je údajně lepším biomarkerem než systolický krevní tlak. Proto vědci z Winston-Salem State University vsadili právě na stisk.

Stisk ruky i prstů měřili 237 zdravým mužům a ženám z univerzitního prostředí ve věku od 20 do 34 let. Výsledky poté porovnali s výsledky podobného pokusu z roku 1985. Než se podíváme na zjištění, která nevycházejí pro současné mladé muže nijak povzbudivě, vyvraťme ještě možný argument proti relevantnosti. Ano, studenti, asistenti a profesoři rozhodně nejsou reprezentativním vzorkem celé generace. Jenže i ona srovnávací studie z roku 1985 vycházela především z pokusů mezi muži a ženami z vysokoškolského prostředí. Takže obě studie monitorovaly podobný sociální vzorek.

Slabí muži, silné ženy

Ten současný byl přitom očividně slabší. Mladí muži z dnešní generace se totiž pyšní stiskem pravačky, který po přepočtu odpovídá 44 kilogramům. Jenže ti z pokusu před jednatřiceti lety to zvládli silou přepočtenou na 53 kilogramů. O něco lépe na tom byli starší mileniálové od 30 do 34 let, kteří se od svých předchůdců lišili jen o pět kilogramů, největší deficit vykázali muži ve věku od 25 do 29 let. Ti byli za svými kolegy z předchozího výzkumu o celých 11 kilogramů.

Ženy vyšly z poměřování o poznání lépe. V průměru totiž měly stisk stejně silný jako účastnice výzkumu v roce 1985, pyšnily se stejně jako ony stiskem o 34 kilogramech. Mileniálky z věkové skupiny od 30 do 34 let byly dokonce silnější než předchůdkyně, zvládly stisk vyjádřený ve 44 kilogramech, tedy stejně silný, k němuž se v průměru zmohli současní mladí muži, v roce 1985 zvládly dobrovolnice stisk přepočtený jen na 36 kilogramů. Celkovému výsledku dnešních mladých žen to však nepomohlo, mileniálky pozdějších ročníků průměr nakonec pokazily.

List The Washington Post nabízí i vysvětlení neradostných čísel. Podle něj za ně může proměna pracovního trhu. Muži zkrátka stále víc opouštějí manuální pracovní místa, a to s sebou nese ztrátu síly. Naproti tomu denní fyzická aktivita žen se během let změnila zřetelně méně, protože ženská pracovní síla nebyla pro manuální pracovní místa využívána ve velké míře nikdy. Proto podle listu neprošla takovou změnou ani fyzická síla žen.