MOgirl roku 2016: vyberte, jaká kráska vás na Xman.cz oslovila nejvíc

Všechny spojuje láska k tetování, to je poznávacím znamením MOgirls. Každá z nich si však k němu našla jinou cestu, jiné důvody a každá mu kůži nabízí v jiné míře. Některé k němu vedly impulzivnější motivace, jiné mu jdou vstříc uvážlivěji.

Všechny si však cení volnosti, bezpředsudečných postojů a osobitého výrazu. Nepatří do kategorie slečinek, které by sázely na pozlátko a jejich životním cílem by bylo nechávat se zaopatřovat a poslouchat.