Jsem něžná princezna i bojovnice, říká MOgirl Sweeney

Nezastírá, že má mnoho poloh. „Jsem cílevědomá, náladová, zodpovědná, přísná, stydlivá,“ vypočítává. Kdyby měla navrhnout jeden jediný fotoset, který by ji vystihoval, byla by v rozpacích. Jeden by nestačil. „Nebo by se v něm muselo vystřídat opravdu hodně kulis, dekorací, kostýmů a stylizací, od něžné princezny po bojovnici. Mám mnoho tváří,“ říká.

První tetování si pořídila v devatenácti letech a rovnou na krk. Pak už to prý jelo samo. „Mám pravý rukáv, nyní čekám na dodělání přední strany stehna, poté se vrhnu na druhé,“ líčí plány. Obrazy na těle prozrazují, že k jejím oblíbeným filmům patří ty z dílny Tima Burtona, právě jeho snový svět se jí na těle odráží.

MOgirl Sweeney Bydlí v Polici nad Metují, kde s maminkou provozuje penzion. „Dělám vše od vedoucí, recepční, servírky, provozní, pradleny až po uklízečku, když je potřeba,“ říká. Má psa Mikyho, ráda poslouchá vše kromě dechovky a miluje horory, příběhy o upírech a postavu knížete Draculy. Miluje italskou kuchyni a sladká jídla.

V rodině MOmag je vlastně nováčkem, fotí pro něj teprve druhý měsíc. Předtím párkrát fotila se svým kamarádem, hobby fotografem. Ve stáji MOmagu je spokojená i díky šéfové magazínu Monice Aron. „Je jako naše máma, příjemná, ochotná,“ vysekává pocty Sweeney.

Muž by podle ní měl být ochráncem. „Měl by být spolehlivý, věrný, měl by umět naslouchat a pomáhat,“ říká. A přesně ví, čím ji muž odradí: „Nenávidím nezdravé sebevědomí, prostě nemám ráda nemachrované blbečky, takové ty mistry světa.“

