VIDEO: Chlapi jsou ze mě vzteklí, říká česká profi jezdkyně na čtyřkolce

I když se to asi málo ví, na čtyřkolce se jezdí v několika kategoriích, jaká je ta vaše?

Já se věnuju sportovním čtyřkolkám, to jsou ty menší, ne ty traktůrky. A jezdím rallye, tedy několikadenní dálkové jízdy, podle roadbooku.

Motokrosové tratě vás nelákají?

I ty mě vzaly, ale na nich jsem pomalá. Především je to mě však málo, já potřebuju jezdit několik dní. Jsem vytrvalec.

Není to ale nic snadného, jak by se mohlo zdát, ne?

Celý den stojíte ve stupačkách, celý den to s vámi mlátí, hází. Je to velká dřina.

Celý rozhovor s Olgou Roučkovou na Óčku Jezdkyně bude jedním z hostů pořadu Drive televize Óčko v neděli 5. únorave 22:00 hodin. Povídat si s ní bude Jakub Buba Ouvín.



Vy jste v ní však skvělá, jezdíte i na té evropské úrovni, a dokonce s chlapy. Jak to berou, když vidí, jak z přilby vlají holčičí vlasy?

Není jim to moc příjemné. No, jsou vzteklí. Zvyknout si museli, za těch deset let, co spolu závodíme. Těžko to však pro ně je pořád, když je nedej bože předjedu.

A to se, soudě podle vašich výsledků, stává, že?

Dostávám se do první trojky, celkově, mezi chlapy, jsem se letos umístila šestá.

Jak jste ke čtyřkolkám vlastně přišla?

Začalo to tak, že můj přítel přijel na rande se čtyřkolkou. Zamilovala jsem se jak do něj, tak do ní. A pak to šlo postupně, prostě jezdíte, závodíte, zkoušíte... Potom jsem si řekla: Tak fajn, vyhrála jsem, co šlo, kam dál? Už jen ty rallye.

Daří se vám i na nich. Další cíl?

Dakar. To je velký sen, Podřizuji mu všechno, normální život, tréninky, závody.