Pacient Nula. Gaetan Dugas dostal cejch prvního šiřitele HIV neprávem

Jméno Gäetan Dugas už dnes lidem mnoho neřekne. Známým se ostatně stal spíše jako Patient Zero, Pacient Nula. Právě on měl být prvním šiřitelem HIV, nástrojem a vykonavatelem smrtícího zla. Nebyla to však pravda.