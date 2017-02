Jak lyžuje Jedličkárna: monoski prověří břišní svaly i ruce

Odhodlání, vůle, rodina a přátelé z webu paralympika Františka Serbuse Dětskou mozkovou obrnou jsem dostal od sudiček rovnou do „kolébky“. Všechno začalo mým příchodem na svět. Při porodu se mi zamotala pupeční šňůra kolem krku a nějakou dobu jsem se dusil. To způsobilo mé postižení. Rodiče se k tomu ale postavili obdivuhodně a přijali mě takového, jaký jsem. Když jsem pobral trochu rozumu, uvědomil jsem si, že nejsem jako ostatní děti. A dost mě to trápilo. Nikdy jsem nemohl pořádně chodit a nakonec jsem skončil na invalidním vozíku. Mám třes ve svalech, a když chci například někomu podat ruku, dá mi to docela práci. Postižená je hlavně pravá polovina těla, kterou ovládám jen s velkým vypětím. Naštěstí jsem levák, přesto mi i obyčejný podpis dělá velké problémy, protože každý „podpisový vzor“ v bance je jiný. Potíže mi činí i obyčejná sklenice vody. Když se chci napít, musím se rukou opřít o stůl a naklonit se k tekutině hlavou. Můj další handicap je řeč. Dost špatně artikuluji a nemohu si povídat se zdravými lidmi, jak bych si představoval. Telefonování je pro mě doslova horor. Lidé mi většinou nerozumí nebo nemají dostatek trpělivosti. Najdou se i takoví, kteří mě za to odsuzují, a myslí si, že jsem mentálně zaostalý. To člověka bolí. Kdo mi ale chce rozumět, rozumí! Tahle vada se dá naštěstí částečně vyléčit logopedií, na kterou jsem do 15 let pravidelně docházel. Přijmout postižení mi pomohla nejen rodina, ale i mí kamarádi, učitelé a pracovníci Jedličkova ústavu, kam jsem v sedmi letech nastoupil. Začátky byly hodně těžké, stýskalo se mi po rodičích i sourozencích. Časem jsem ale pochopil, že v ,,Jedličkárně“ to se mnou myslí dobře. Měli tam opravdu velkou snahu mě něco naučit a já jsem šťastný, že se jim to povedlo. Vystudoval jsem dokonce i střední rodinnou školu. Zlomovým okamžikem pro mě byla návštěva posilovny. Tehdy jsem řekl sám sobě: Zdravý už nikdy nebudeš, ale přesto se postavíš na „vlastní nohy“ a ve světě něco dokážeš! Chce to odhodlání, dostatek pevné vůle a přátele, na které se můžeš spolehnout.