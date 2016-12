Magické číslo je dva. Vědci našli ideální počet sexuálních partnerů

Výzkumu se chopili odborníci z univerzit ve Velké Británii a Malajsii a zjistili jím, že jak muži, ženy při hledání protějšku volí zlatou střední cestu. Nechtějí ani nezkušeného partnera, ale ani promiskuitního. Hledání „ideálního“ počtu minulých sexuálních vztahů se zastavilo na čísle dva a tři. Počet předchozích sexuálních partnerů, který definitivně odradí ženy, je šest. U mužů naopak výrazně nemají šanci ženy, jejichž postelí prošlo jedenáct a více mužů.

V jednom ohledu výsledky studie uveřejněné v magazínu Journal of Sex Research překvapily. Na klíčových počtech se shodli ženy i muži. Studie tedy popřela, že by pořád existoval tradiční dvojí metr, že by společnost více tolerovala promiskuitu u mužů. „Nechuť vstoupit do dlouhodobého svazku s někým, jehož sexuální historie je přespříliš dlouhá, dala najevo obě pohlaví,“ uvedl Steve Stuart-Wiliams, který studii vedl.

Přesto však existenci genderových rozdílů studie shledala. Muži tak například byli ochotnější než ženy akceptovat partnerku, který měla málo sexuálních zkušeností, či byla přímo panna. Ženy se mužům, jejichž sexuální historie se omezovala jen na jednu či žádnou partnerku, vyhýbaly silněji.

Podobně byli muži, pokud šlo o krátkodobý vztah, ochotnější tolerovat ženu, jejíž seznam předchozích sexuálních partnerů byl naopak dlouhý. „V krátkodobém kontextu tak byl tradiční dvojí metr v jistém ohledu obrácen,“ uvádí se ve studii. Její autoři však zdůrazňují, že jejich zjištění nedosvědčují tvrzení studie z roku 1993, podle nichž si muži pro krátkodobý vztah promiskuitních žen dokonce speciálně cení.

Server Vice v souvislosti s vydáním studie cituje sociální psycholožku z Kinseyho institutu Amandu Gesselmanovou, podle níž vývoj lidské západní kultury otáčí kormidlem. „Společnost předchozích generací sexuální chování, a především předmanželský sex, stigmatizovala,“ shrnuje Gesselmanová, „dnes lidé očekávají, že jejich partneři a partnerky budou do vztahu vcházet se sexuální historií. Sexuální chování se již považuje za normu.“

Dvojí metr: existuje, nebo ne?

Tak docela se však kormidlo zřejmě neotočilo. Na rozdíl od aktuální studie výzkum z loňského ročníku magazínu Sexuality and Culture tvrdí, že dvojí metr platí pořád. Zatímco totiž podle něj ženy dokážou předlouhou mužovu sexuální historii přehlédnout, pokud dá najevo, že je skutečně minulostí, muži s tím mají problém. Je jim totiž zatěžko přiznat ženám sexuální svobodu, jaké požívají oni.

Žena jako by proto byla na rozdíl od muže ve své sexuální historii navěky zakletá. „Zdá se, že sexistický diskurz činní ženy, ovšem nikoli muže, permanentně zodpovědné za jejich minulá sexuální rozhodnutí,“ cituje server Vice autora výzkumu Daniela Jonese.