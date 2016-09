Dokud nás porno nerozdělí. Podle vědy vede tvrdá erotika k rozvodům

Nejprve shrňme data a čísla výzkumu Samuela Perryho z Oklahomské univerzity, posléze se podíváme i na názory, které ho zpochybňují. Perryho tým si vzal k ruce výsledky všeobecných průzkumů americké společnosti, protože kromě jiného obsahovaly i informace o konzumaci pornografie a spokojenosti se vztahem. Výzkum to byl přitom dlouhodobý, jeho účastníci a účastnice se zpovídali celkem třikrát.

Perry se ze dvou tisícovek lidí zaměřil na ty, u nichž se změnilo užívání pornografie, tedy na ty, kteří nejprve porno nesledovali, ale později s tím začali, a na ty, kteří pornu holdovat naopak přestali.

Kvůli pornu dávají vale hlavně ženy-konzumentky

Analýzou dat vědci zjistili, že konzumace pornografie dvojnásobně zvyšuje riziko rozvodu. Z lidí, kteří se s pornografií skamarádili teprve během šetření, se rozvedlo 11 procent. To kontrastuje s šestiprocentní rozvodovostí u lidí, jejichž vztah k pornu se nezměnil, ač jinak sdíleli ostatní charakteristiky s první skupinou, a proto byli dobrým kontrolním vzorkem pro porovnání.

Vědce přitom překvapilo zejména to, jak velký vliv má na rozvodovost porno v případě žen - konzumentek. Sledování materiálů pro dospělé vedlo k rozvodu celých 16 procent nových konzumentek porna. Naopak u žen, které se porna během šetření vzdaly, bylo riziko rozvodu třikrát nižší.

Je zřejmé, že Perryho zjištění potěšila všechny odpůrce pornografie, ve vřavě o porno však rozhodnuto není. Ostatně, ani jeho výzkum není prostý pochyb. Nedokazuje totiž pouze souvislost mezi konzumací porna a vyšší rozvodovostí? Odkud berou vědci jistotu, že mezi oběma faktory existuje příčinná souvislost ve směru od porna ke zhoršení vztahu a rozvodu? Není to ta tak, že se k pornu uchylují muži a ženy, jejichž svazek již nefunguje dobře a kteří tak mají k rozvodu nakročeno?

Samuel Perry si je jistý, že viníkem je porno. „Nemyslíme si, že je to tak, že kvalita vztahu vede k užívání porna a rozvodu,“ říká a argumentuje tím, že data byla sbírána během dlouhé doby, nejednalo se pouze o pohled na jediný okamžik. „Jsme si velmi jistí tím, že jsme nalezli příčinnost i její směr,“ tvrdí rozhodně.

Tím však jeho obhajoba nekončí. Nenechal se totiž ve svém bádání a soudech ovlivnit tím, že je věřícím? „Bezpochyby mám morální postoje a víru, s níž si formuji postoj k tomu, zda chci, aby se na porno dívaly moje děti. Nebo moje žena. Tomu však jako vědec čelíte tak, že data podrobíte striktnímu zkoumání. Snažil jsem se být tak nestranný, jak to šlo,“ zdůrazňuje sociolog. A dodává, že jeho cílem nebylo přispět ke křížovému tažení proti pornu. „Informace je pozitivní věc,“ říká.

Jeho studie však přirozeně potěšila zejména křesťanské kruhy. A Perry se netají tím, že takový zájem vítá. „Myslím, že to je dobře,“ uvedl pro bizarní server Church Militant, který volá po režimu katolického diktátora a podle něhož je součástí víry i nenávist. „Pornografie je pro konzervativní křesťany velký morální problém a extrémně ničí jejich vztahy,“ vysvětlil.

Boj o porno pokračuje

Misku vah při sporu o pornografii však Perryho práce na stranu kritiků zábavy pro dospělé nepřetlačila. Otazníků je pořád příliš moc. Některá připomíná v článku, v němž nabádá ke skeptickému přístupu k Perryho studii, Elizabeth Nolan Brownová.

Data, která průzkumníci sesbírali a Perry analyzoval, totiž nevznikla ve vakuu. Formovalo je mnoho faktorů. A jak si může být Perry jistý, že na začátku příčinného vztahu bylo vždy právě porno? „Možná je to tak, že když se porna chopili lidé, kteří ho na začátku manželství nekonzumovali, bylo to signálem, že něco je ve vztahu špatně – možná nedostatečné sexuální uspokojení, možná málo času na to, být sám,“ píše.

Nebo je to ještě jinak, možná mají lidé, kteří mají k pornografii blízko, obecný problém s tím, udržovat monogamní vztahy, možná mají rádi sexuální pestrost, nesdílejí přísné náboženské normy ohledně sexu a manželství. Nebo jsou držiteli jiných charakteristik, které mohou být příčinou vyšší pravděpodobnosti rozvodu,“ přidává další argumenty, proč by Perryho práce, která je první svého druhu, neměla být tečkou za pří o porno.

Vede k závislosti? Ani na tom se vědci neshodnou. Podle jednoho tábora závislost na pornografii jako choroba existuje, oponenti v tomto ohledu porno zbavují všech obvinění.

Jak nepřesvědčivé výsledky vědecké zápolení o porno zatím má, připomíná další aktuální studie. Její účastníci, bylo jich 430, ve své většině prohlásili, že fakt, že oni nebo jejich partner či partnerka porno konzumují, nemá na jejich vztah žádný škodlivý vliv.

„Obecně řečeno, setkali jsme se s převahou pozitivních dopadů pornografie,“ píší autoři studie v magazínu Archives of Sexual Behavior. Porno napomáhá například tomu, aby si partneři řekli o tom, co se jim líbí, a co ne, aby mluvili o sexu otevřeněji. Ženy navíc pornografii oceňovaly proto, že jim ulehčila sexuální život, sňala z nich totiž část očekávání, která jejich partner měl a která si mohl splnit při sledování pornografie.

Ani tato studie však není bez limitů. Její výhodou totiž sice je, že na rozdíl od Perryho práce pracovala s reálnými lidmi, neviděla je pouze skrze data, ale její slabé místo je v tom, že zpovídala respondenty, kteří byli ochotní o pornu a svém vztahu k němu mluvit. To samo předpokládá, že takoví účastníci měli k pornografii vyrovnanější, bezproblémovější vztah.

I Perry však nakonec uznává, že porno může mít i pozitivní efekt, v případě, že je společnou, sdílenou součástí vztahu. Potíž podle něj je, kdy se jeho konzumace odehrává potají, vskrytu, za účelem masturbace. „Velkou částí problému je podle mého výzkumu izolace a pocit hanby,“ říká.

