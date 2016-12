Gastronomická exotika v Praze: kde ochutnat brouky, kuřecí pařátky, žáby

1. kuřecí pařátky

Začneme hned divoce. Každý dobře ví, že kuřata nemají žádné prsty a že stehýnko končí tam, kde má člověk kotník. Tak je známe z restaurací i supermarketů. Že jsou jisté národy, které toto pravidlo porušují a servírují kuřecí pařátky, o tom se můžeme přesvědčit třeba v Číně, Thajsku či Vietnamu.

Grilované pařátky tam patří k tradičním delikatesám a jejich ožužlávání je považováno za velký kulinářský zážitek. Díky vietnamské komunitě se tento zvyk dostal i k nám, takže ho můžete vyzkoušet. Na pečené pařátky a kuřecí hlavičky se chodí do vietnamské tržnice Sapa, je však jen otázkou času, kdy se dostanou také do kamenných restaurací. Obvykle se podávají s pálivou omáčkou a jí se pouze rukama.

2. žabí stehýnka

Zatímco pařátky se u nás historicky nikdy moc nejedly, žáby se na talíři objevovaly poměrně často. Například Magdalena Rettigová má ve své slavné kuchařce hned čtyři recepty na přípravu žab. Ve druhé polovině 20. století se však žáby z našich jídelníčků vytratily a vracejí se jen velmi pomalu.

Pokud chcete překvapit své přátele, můžete v prestižním kuchařském studiu Ola Kala absolvovat kurz vaření francouzských specialit, kde se vedle slavného kohoutka na víně naučíte připravovat i smažená žabí stehýnka. Je to poměrně jednoduché a efektní, chlazená či mražená žabí stehýnka lze navíc koupit i v pražských obchodech.

Pokud chcete ochutnat žáby bez práce, zastavte se například v nedávno otevřené thajské restauraci Café Buddha, kde se podávají smažené v tempuře a servírované se salátkem z ananasu a koriandru a s chilli omáčkou. Malý podnik v Norské ulici je ovšem výjimečný ještě dalším pokrmem. Hned se k němu dostaneme.

3. smažené larvy

Tento asijský evergreen patří k cestovatelské gastronomické maturitě. Téměř každý, kdo jednou navštívil Thajsko, Kambodžu či Vietnam, mohl ochutnat nejrůznější brouky, od smažených kobylek až po vypasené šváby. I u nás se už smažení brouci prezentují na řadě gastronomických akcí, ale na stálém menu v restauracích se dosud nevyskytují.

Tabu v letošním roce prolomil právě podnik Café Buddha, který do své nabídky zařadil smažené larvy bource morušového připravené ve woku s galangou, citronovou trávou, limetkovými listy a kořením devíti chutí. Jenom dodejme, že první podnik s názvem Café Buddha funguje už řadu let v Balbínově ulici a díky důrazu na autentičnost získal od thajské ambasády v Praze prestižní ocenění Thai select. Jeho sdělení by šlo popsat tak, že se tu Thajci cítí jako doma.

4. krabí krunýř

Jídlo z tvora, který se nazývá měkkoschránkový krab, představil Pražanům anglický řezník a úspěšný pražský restauratér Paul Day ve svém dnes již legendárním podniku Sansho. Měkkostěnný krab má tu výhodu, že se jí celý, tedy i se schránkou, která, jak je z názvu patrné, není tvrdá.

Později se tato asijská specialita objevila v dalších podnicích, třeba v holešovickém SaSaZu či v některých thajských restauracích. Je to na první pohled sice trochu nezvyklé, ale velmi chutné a zábavné. Jenom dodejme, že v Thajsku se konzumují i normální krabi, kteří se usuší a pak se v hmoždíři rozdrtí na malé kousky. Ty se následně přidávají do jídla právě pro svou křupavost.

5. smradlavé klobásy

Poslední výzva je pravděpodobně nejnáročnější. Zatímco pojídání pařátků či smažených larev je jen poněkud nezvyklé, ale samotná vůně či chuť nejsou překážkou, proti spolknutí sousta slavné francouzské klobásky Andouillette se obvykle bouří všechny naše smysly.

Jejím základem jsou totiž vepřová střeva, která dávají této specialitě z kraje Champagne její nezaměnitelnou vůni a chuť, která v lepším případě asociuje hodně špinavý prasečí chlívek. I samotní Francouzi se dělí zhruba půl na půl mezi milovníky a zapřísáhlé odpůrce těchto páchnoucích klobásek, mimo Francii si na nich pochutná tak jeden člověk do tuctu. Budete to vy? Zkoušku odvahy můžete absolvovat například ve francouzské restauraci La Gare nedaleko náměstí Republiky.