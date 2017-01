Přidus mě, prosím. Londýnská tělocvična spojuje zápas s erotikou

Její šéfová, ukrývá se za výmluvným pracovním jménem „Pippa Rozparovačka“, se k wrestlingovým představením dostala jako studentka bez peněz. „Lákalo mě neznámé a říkala jsem si, že by to mohla být legrace,“ ohlíží se dnes zpátky.

Neznámé to skutečně bylo. Nešlo o standardní zápas, jako ho známe z klece, ani o divadelní wrestling, jaký předvádějí teatrální monstra v amerických show. Z inzerátu, na který studentka odpověděla, se vyklubalo zápasení říznuté BDSM a fetišismem. Zaujalo ji tak, že si před čtyřmi lety otevřela vlastní tělocvičnu.

Vzdávám se, už nemůžu!

Smysl celého podniku ozřejmí zaprvé zápasnice, od nichž se vám v Submission Room může dostat lekce. Poměřit síly můžete například s Kočičkou Willow, Výtržnicí, Desdemonou, Xenou, Slečnou Kay O či Černou vdovou.

A co nenaznačí jména lektorek, dopoví repertoár, který nabízejí. Najdete na něm soutěžní zápasení, v němž jde opravdu o výhru, i polozápas, v němž musíte čelit lektorčině síle a technikám, ale stoprocentní souboj to není. Při fantazijních lekcích nejde o zápolení už vůbec, klient si jen přeje hrát roli zápasníka a může si předem domluvit, jakým způsobem chce být poražen: dušením v kravatě, mezi nohama, nebo sezením na obličeji?

Další položky menu specifické tělocvičny potom poukazují víc a víc k jejímu fetišistickému, erotickému charakteru. Můžete sehrát roli, skrze kterou toužíte na moment uniknout z reality, například Jamese Bonda, který je dostihnut ženou, jejímž úkolem je jej zlikvidovat. Nebo můžete podstoupit zápas, v němž jde jen o to, jakým způsobem vás silná lektorka ovládne, a který zahrnuje rozličné sadomasochistické praktiky, od ponižování po svazování.

Není divu, že ony lektorky, a Submission Room jich nabízí třiadvacet, pocházejí z mnoha komunit. Najdou se mezi nimi fitness trenérky, praktikantky bojových sportů, ale také modelky z oblasti fetišismu či sexuálního průmyslu a profesionální dominy.

Jednou z nich je dívka skrývající se za přezdívkou Amethyst Hammerfist, první slovo odkazuje na jiskřivou barvu jejích vlasů, druhé na tvrdost jejích pěstí. Podle redaktora magazínu Vice Garetha Maye je skutečnou odbornicí na KO.

A její slova dosvědčují zase to, že ví, jak se v intencích svého byznysu prezentovat. „Za poslední rok a půl jsem knokautovala hodně mužů. Je to vzrušující, především když je to v intenzivní lekci. Miluju posílat je k zemi a dívat se jim při tom přímo do očí,“ líčí. Máme-li věřit jejímu životopisu, není to je naučené PR. Od malička se věnuje bojovému umění.

Studiem bojových sportů a umění se chlubí i další lektorky tělocvičny Submission Room. Jiné mají spíše gymnastickou průpravu a jejich specialitou jsou hlavně fantazie a hravá dominance.



Hra, nadvláda, kondice

„Zápasení je nakonec hra, dělaly jsme to jako děti,“ shrnuje šéfová tělocvičny Pippa Rozparovačka.

Lekce stojí 150 liber, tedy něco přes 4 600 korun. Rozhodně však nezahrnuje sex. Lektorky se však nesetkávají s muži, kteří by se s tím nebyli srozumění. „Kdyby chtěli sex, šli by za prostitutkou,“ říká logicky Willow. Městský zaměstnanec Steve, který je pravidelným návštěvníkem, jí dává za pravdu. „Za sex bych neplatil, dostat sex je tak snadné! To se řeší lehce. Ale zažít dominanci od někoho, kdo ví, co dělá, je jiné,“ vysvětluje a dodává: „Být přitlačen k žíněnce dívkou je tak, tak moc zábavné.“

Podle majitelky tělocvičny skáčou na žíněnku muži z mnoha rozličných důvodů. „Někteří jsou ženatí, další zadaní, jiní single. Nejmladšímu je devatenáct, nejstaršímu sedmdesát. Je to sranda a fajn cesta, jak se udržovat v kondici. A pro někoho to je erotický vrtoch nebo fetiš,“ říká.

Jí samotné to se sexuálním zaměřením nekoresponduje. Baví ji prostě rozdávat rány. „Dává mi to pocit síly. Pořád mě rozechvěje, když jdu v ringu proti velkému, rozložitému chlapovi,“ přiznává.