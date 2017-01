Ženy litují víc náhodného sexu, muži nevyužité příležitosti k němu

Ony výsledky jsou velmi sdělné. Náhodný sex podle výzkumu Norské univerzity vědy a technologie zkrátka vidíme jinak. Velmi jinak, muži k němu mají o moc vřelejší vztah než ženy. Zatímco své poslední zkušenosti s náhodným sexuálním povyražením litovalo pětatřicet mladých žen, které se dostaly do výzkumu univerzitních vědců, u mužů to bylo pouze dvacet procent. Šťastným zážitkem byl poslední náhodný sex pro pouhých třicet procent dam, zatímco šťastná se při něm cítila polovina mužů.

A další čísla byla ještě protikladnější. Téměř osmdesát procent žen se výzkumníkům svěřilo s tím, že byly šťastné, kdy své poslední příležitosti k náhodnému sexu nevyužily, v druhé skupině tento postoj sdílelo jen třiačtyřicet procent pánů. Třicet procent mužů naopak litovalo, že šanci promarnili.

Dodejme, že se norská studie spokojila s malým vzorkem respondentů, zpovídala 263 studentů a studentek ve věku od 19 do 37 let. Její zjištění však lze i tak brát vážně, korespondují totiž s jinými obdobnými studiemi, například s prací Texaské univerzity.

Dojít k datům však byla pouze jedna část věci, věci se museli též pokusit o vysvětlení onoho propastného rozdílu.

Možných interpretací se přitom podle nich nabízí více. Vedoucí studie Leif Edward Ottesen Kennair shledává přesvědčivým názor, že ženy jsou jednoduše obezřetnější, jsou si více vědomy rizik, jako jsou pohlavní choroby, nechtěné otěhotnění či újma na pověsti. „Ženy dělají méně hloupých věcí,“ odtušil lakonicky Kennair.

Nabízí však i jiná vysvětlení, ve hře je totiž podle něj i otázka uspokojení. Významný, třebaže ne překvapivý, je v tomto ohledu fakt, že orgasmem je náhodný sex korunován častěji v případě mužů než žen. Muži si tak sexuální románek užijí více než ženy, a i odtud může plynout jejich vřelejší vztah k celému podniku.

Evoluce je silnější než kultura

Obecný důvod rozdílného vnímání náhodného sexu muži a ženami však podle Kennaira vychází z evoluční biologie. Nese rukopis tisíců let, po která muži a ženy sledovali odlišné sexuální strategie. A kvůli nimž se tak radikálně liší i jejich postoj k sexuálním eskapádám. To, co je pro muže šancí na reprodukci, je pro ženy rizikovým podnikem, při němž mohou padnout do náruče nevhodnému partnerovi.

Obecnou strategií mužů je dávat přednost kvantitě před kvalitou, zatímco pro ženy je důležitější partnerova kvalita. Po dlouhé generace bylo pro ženy důležité zajistit si co nejkvalitnějšího partnera, který byl ochoten investovat do jejich dětí a který neplýtval zdroji skrze vztahy s jinými ženami a jejich dětmi. Podle vědců je tato strategie pevně vepsána do ženské psychologie a přetrvala i v moderním světě, který se tak liší od světa našich předchozích generací.

Právě to považují vědci na studii za podstatné. Upozorňují, že starý evoluční vzor přetrvává i ve společnosti, kde má žena mnohem větší šance poskytnout dětem zdroje nezávisle na muži, kde má kontrolu nad početím díky antikoncepci. „Fakt, že ony rozdíly nezmizely, dělá ze studie z moderního Norska tak fascinující čtení,“ prohlásil David Buss z Texaské univerzity, který projekt svých kolegů sledoval.