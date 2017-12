Pornohvězda Angel Wicky i generál. Vyberte, kdo vás zaujal na Xman.cz

Jeho světem je lezení, dává mu přátele, dokonce do něj patří i jeho partnerka. Jen tak se prý dá s jeho životní cestou skloubit osobní život. „S dívkou, která by nelezla, si vztah nedovedu představit,“ říká český lezec Adam Ondra, člen světové elity, který předloni zazářil zdoláním cesty Dawn Wall na masivu El Capitan a v roce 2017 posunul možnosti lezení zdoláním stěny obtížnosti 9c.

Zdolal 1 300 kilometrů mezi Moravou a Římem. Šel pěšky a oblečený a vybavený byl stejně prostě jako středověcí poutníci. Cestu bral jako iniciační proces do mužství. A poutě umělecký kovář Karel Sýkora doporučuje jako způsob, jak zachránit chlapy od vymření.



Naprostá většina postav jeho knih má svůj konkrétní předobraz. Někteří jsou tím dotčeni, jiní berou svůj příspěvek k literárnímu příběhu s povděkem, říká spisovatel Emil Hakl. Už dvacet let patří mezi nejlepší porevoluční autory.

Poprvé měl v rukou moped a přes Jawu 350 nakonec přešel k cestovní endurům i sportovnějším motorkám. Motorkářského koníčku se generál Petr Pavel nevzdal ani na svých zahraničních cestách. Užívá si ho i ve své současné funkci předsedy vojenského výboru NATO v Bruselu.

Klouže desítky kilometrů po zamrzlé vodní hladině, pozoruje okolní přírodu a naslouchá zpěvu ledové masy. Musí však také poznat, zda ho led udrží, a být připraven na případné prolomení. „Bezpečná tloušťka ledu bez příměsi sněhu je tři a půl centimetru,“ líčí dálkový bruslař Jan Stodola.

Objel na stroji Jawa 20 Pionýr 12 evropských států za 20 dnů. Zdolal 6 500 kilometrů, pokořil Passo dello Stelvio v téměř třech tisících metrů, dojel pod Mont Blanc. Přišlo ho to na 180 litrů benzinu, šest litrů oleje, jednu pneumatiku a čtyři duše. Rudolf Tisovský získal kupu zážitků a pocit hrdosti.

Patnáct měsíců strávil se svou ženou vlastně výlučně prací ve své restauraci. Každý den, sedm dnů v týdnu. Zavírací den mu nařídil až televizní šéf Zdeněk Pohlreich. Aby se nezbláznili. „I tak ale pracujeme. I když právě nemáme hosty,“ říká Ludwig Westermair. Tyrolák, jehož hodonínský rodinný podnik proslavil pořad Ano, šéfe!

Nikdy nevypíná telefon, protože náměty mu chodí i v noci. Ale také mu volávají lidé, jichž se ve svých reportážích dotkne. „Dřív to byli často náckové,“ říká Josef Klíma. Jejich čísla už znal a jejich volání prý nechával zvedat přátele: „Jeden takový telefonát zvedl i Bolek Polívka.“

Zní to trochu synteticky. Za polovinu úspěchu může algoritmus, který vybere vhodný protějšek, se zbytkem pomůže kouč. Ale prostor pro spontánnost je i tak, říká zakladatel „vědecké“ seznamovací agentury Jakub Mertl. Věří však, že „chemii lásky“ otevírá dveře „vzorec na vztah“, který jako matematik vymyslel.

Na jeho snímcích najdete naději i beznaděj, ticho, klid a rozjímání. Najdete tam jiné světy, sny a touhu pochopit lidský život. Možná i proto, že jej k fotce dovedla životní tragédie a osobní změna. Martin Stranka pojal před 10 lety fotografování jako osobní terapii a nyní vystavuje snímky po celém světě.

Tělo vytvarované do nepřirozených poloh, křeče, bolest. Leckdy i šestnáctihodinová pracovní doba. „To všechno musíte při natáčení maskovat, aby se zdálo, že porno vznikalo s radostí,“ líčí česká pornohvězda a modelka Angel Wicky.

Měla zachraňovat orangutany a vypouštět je zpět do přírody. Nakonec však nad opicemi převládl byznys s ekoturistikou. Výsledkem je populace žebrajících orangutanů obklopených fotoaparáty, kteří se hlásí o pamlsek i násilím. Sumaterská stanice Bukit Lawang byla ukázkou, jak může dobrá myšlenka uškodit, říká česká přírodovědkyně Iva Uhrová.

Je to koníček, který poněkud přerostl přes hlavu. Military muzeum v moravské vísce Vlkoš ukazuje dokumenty, uniformy, zbraně. Připomíná boje a traumata dějin. „Je tu proto, aby se místní ve vsi jen nehádali o to, komu vyrostla větší řepa,“ říká jeho zakladatel Petr Něnička.

Psali o něm v New York Times, před pěti lety v Londýně nesl olympijskou pochodeň a časopis National Geographic ho v roce 2012 zařadil do nominace na Dobrodruha roku. Danny MacAskill se živí tím, co ho baví – jezdí na kole. A jezdí na něm úžasně.

Do prestižní soutěže UFC se dostal pět let poté, co se zápasením začal. Příliš brzy, tušil prý už tehdy. Se skóre jedna výhra a tři prohry soutěž letos opustil. Nelituje však a do zahraničí se plánuje vrátit. Zatím bude měřit síly doma, českého soupeře však nesehnal. „Škoda, chtěl jsem si s domácími zápasníky vyjasnit pozice,“ říká Viktor Pešta.

Je potřeba fyzická síla, jezdkyně přece krotí pekelně těžkou mašinu. Pak i sebevědomí a nezbytná je také technická dovednost. Klíčem k rally je však podle české jezdkyně Gabriely Novotné ještě něco jiného. „Rally se jezdí srdcem,“ říká žena, která se jako první Češka vydá na Dakar.

Je to masakr. Tisíc kilometrů dálky a 17 tisíc metrů převýšení. Závod Glocknerman se právem pyšní přízviskem „světové mistrovství v ultracyklistice“. Čech Daniel Polman na něm v roce 2017 získal třetí místo. Stálo ho to neskutečné úsilí a velkou vůli. „Na Glocknermanu jsem prošel peklem,“ nezastíral.

Druhé místo je pro ni prohra, znamená to být „jen“ nejlepší mezi poraženými. A ne za všechny své zlaté medaile se plácá po ramenou. Kickbox se stal jejím životem a má na sebe velké nároky. Sbírá medaili za medailí, v roce 2017 vyhrála světové hry. „Polovinu mého výkonu však dělá můj trenér,“ nezastírá vděk a pokoru Sandra Mašková.

„Náboženství v jejich životech nehraje velkou roli, jejich cílem je pracovat, dát děti na studia. Uprchlíci se nám podobají víc, než si myslíme,“ říká šéf české skupiny dobrovolníků v srbském utečeneckém táboře Milan Votypka. A dodává, že naivní představy však sdílí i druhá, uprchlická strana. Evropu vidí jako ráj na zemi.

Jejich křehkou důvěru si vydobyl až po několika letech, ve střehu však musí být stále. Jeho svěřenci jsou silní, chytří, trochu choleričtí a využijí každou jeho chybu. „Šimpanzi jsou velice inteligentní zvířata, proto se musím snažit být vždy o krok před nimi,“ říká ošetřovatel primátů z hodonínské zoo Lukáš Baránek.

Pít whisky na večírku s přáteli je jako pustit si hudbu kvůli kulise. Ovšem degustovat ji je jako návštěva koncertu, vnímáte jen ji. „I u whisky, kterou již znám, tak objevuji stále něco nového,“ říká přední český expert na tuto pálenku Václav Rout. A dodává, že i kvalitní whisky se dá pořídit za rozumné peníze, pokud si ji ovšem chcete vychutnat.

Své pálivé omáčky s papričkami testují sami na sobě, pokusy však dělají i s kamarády. A daří se jim. Jejich chilli omáčky získávají světová ocenění na soutěžích, kde invencí překonávají tradiční výrobce. „Na prvním místě je pro nás chuť, pálivost vás zabije až potom, říkají Richard Belžík a Jan Jašek z firmy My-Chilli.

Karty hraje od čtyř let, od šestnácti ho slušně živí. Mikuláš Dio žije sen spousty teenagerů i dospělých. Ale rozhodně to není zadarmo, u počítače tráví denně spoustu hodin a musí mít výborné logické a strategické myšlení. A cvičit ho. Protože hraní nezáleží na štěstí, ale na dovednostech.

Čeští lékaři bodují na zeleném hřišti. Ze světového fotbalového šampionátu doktorů si letos odnesli další vítězství. Po dvou stříbrech je to už třetí zlato. „Teď jsme navíc ani jednou neinkasovali,“ dodává Josef Bolen. Přes týden specialista-gynekolog, o víkendových trénincích nesmlouvavý stoper a zástupce kapitána.