VIDEO: Sedí mi sexy, dominantní role, říká tanečnice burlesky Angelina

Jaká je ženská krása, kterou burleska nabízí?

Není prvoplánová. A na rozdíl od trendu, kdy se vše ukazuje a z časopisů na nás koukají nahé ženy, nás burleska vede zpátky, k fantaziím, vypráví příběh, podněcuje diváka k přemýšlení. Je to erotické a vkusné, má to šmrnc.

Jak jste si obhájila nahotu?

Začátky byly hrozné. Tehdy tady nebyla žádná curvy burleska, obávala jsem se, jak to lidi vezmou. Hlavně abych jim neukázala tohle, co je nevzhledné, říkala jsem si: Raději si vezmu korzet! Skoro jsem se nesvlékala. Měla jsem korzet, podprsenku, kalhotky, nechtěla jsem ukázat víc.

Proč přišla změna?

Poté jsem si řekla, že to je proti tomu, co zastávám. Že si pak lidi řeknou: tak tady vidíme tři holky, které jsou štíhlé… a proč se nesvlékne ta čtvrtá? Abych obhájila svůj postoj, že je hezké podívat se na každou postavu, jsem se začala svlékat úplně. Našla jsem v tom docela jinou svobodu, sebevyjádření.

Zní to jako by vám burleska změnila život.

Změnila! Našla jsem v tom poté kreativitu, styl života. Je to cesta k tomu, být odvážná, dobrodružná ženská.

Máte své role? Jaká jste na pódiu?

Vždy jsem to já, jsem tam ten nejlepší člověk, který tam může být. Dávám lidem lásku, snažím se vytvořit chemii. Sedí mi sexy role, skoro až dominantní, v jednom čísle jsem například krotitelka tygrů. Jsem spíš divočejší než éterická.