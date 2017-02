Po sto letech mají muži naději na novou antikoncepci. Má formu gelu

Svým mechanismem přitom připomíná vasektomii, brání průchodu spermií v těle, na rozdíl od ní by však nová metoda měla být snadno reverzibilní. Injekčně je při ní do chámovodů vpraven polymerový gel, který v nich vytvoří bariéru, jejímiž průduchy spermie na cestě ven z těla neprojdou, protože jsou příliš velké. Ne, v chámovodech zlobit nebudou, tělo je jednoduše absorbuje.

Ono opatření není navíc navěky. Gel se dá totiž z chámovodů bez problémů vyplavit injekcí hydrogenuhličitanu sodného. Právě možnost obnovení průchodnosti spermií chámovodem by novou metodu zásadně odlišovala od vasektomie, která ji nezaručuje vždy. „Po odstranění vasektomie zůstává padesát procent mužů neplodných,“ řekl serveru CNN Ilpo Huhtaniemi z Imperial College London.

Vědci Vasalgel zatím zkoušeli na opicích makacích rhesus. Bylo jich celkem šestnáct, po aplikaci gelu jim výzkumníci dopřáli jednu a více pářících sezon ve společném výběhu se samičkami. Sedm samců strávilo se samičkami nepřetržitě dokonce dva roky. Vědce pochopitelně zajímalo především to, zda společné chvíle povedou k otěhotnění opic, nebo zda se antikoncepční metoda osvědčí. A opravdu uspěla. Ve všech případech. Nedošlo ani k jednomu otěhotnění, což překvapilo i veterinářku Angelu Colagross-Schoutenovou, která testy vedla. „Tato alternativní metoda fungovala u jednoho každého opičího samce, to na nás udělalo velký dojem,“ uvedla.

Vypínač spermií Zcela nekonvenční antikoncepční metodu vymyslel německý tesař Clemen Bimek. Má podobu dvou záklopek, které se operací připnou k chámovodům a ovládají se vypínači pod kůží. Je-li přístroj zapnut, sperma přístroj odvede z kanálků pryč, tekutina nedosáhne močové trubice a mužův ejakulát proto není schopen oplodnění.

Ve srovnání s vasektomií, která se dříve testovala též na opicích, se gel chlubil i méně častými komplikacemi. Aplikace gelu vedla k menším zánětům a nižší byl i výskyt takzvaného granulomu, citlivého místa na chámovodu.

Potud tedy dosavadní vývoj dává mužům na novou antikoncepci šanci. Opičí samci totiž mají pohlavní trakt velmi podobný lidskému a pyšní se navíc větším počtem spermií, gel tedy prošel náročnějším zátěžovým testem, než jaký ho čeká u lidí. „Je tedy šance, že to bude fungovat i na lidech,“ cituje list The Guardian Catherine VandeVoortovou z Kalifornského národního výzkumného centra primátů, která studii vedla.

Vyhráno však ještě není.

Vědci totiž zatím nemají ověřené to, co má být velkým trumfem nové metody oproti vasektomii. Možnost reverzibility totiž odborníci testovali pouze na králících, opičí samci experiment nepodstoupili. Elaine Lissnerová z neziskové organizace Parsemus Foundation, která vývoj vede, ví, že právě to o osudu metody rozhodne. „Úspěšná reverzibilita bude klíčem k tomu, aby naše metoda změnila životy lidí,“ uvádí. Na králících přitom testy dopadly úspěšně.

Pilulka, nebo injekce?

Vasalgel však není jedinou metodou antikoncepce, která chce sto let starý arzenál způsobů kontroly početí obohatit. Jeho konkurentem je mužská pilulka, která při loňských testech osvědčila stejnou účinnost jako ženská hormonální antikoncepce. Fungovala v 95 procentech případů. Jejím tragickým problémem jsou však vedlejší účinky, mezi něž patří deprese, akné a nadmíru vysoké libido. Dvacet z 350 mužů, kteří pilulku testovali, kvůli tomu dokonce od pokusů odstoupilo a nakonec byly kvůli vedlejším účinkům testy předčasně ukončeny.

Vasalgel je v tomto ohledu perspektivnější, protože je šetrnější než hormonální zásahy do organismu. „Proč manipulovat s celým tělem, když existuje malá trubička, kterou spermie procházejí?“ ptá se Lissnerová.

Ani její metoda však není bez problémů. Aplikace je jednoznačně složitější, vyžaduje totiž dokonce nejen injekci, ale též malou operaci, kterou jsou chámovody natáhnuty. Huhtaniemi proto tedy přitakává, že Vasalgel by u jistých částí populace mohl na trhu uspět, namítá však, že jde-li o masově rozšířenou antikoncepci, je třeba méně invazivní metody. „Potřebujeme pilulku,“ tvrdí.