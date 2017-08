Chytré aplikace a sex: hledáme skrze ně partnerky, uspokojení i poučení

Prestižní americká organizace ho ve spolupráci s firmou Clue prováděla v téměř dvoustovce zemí a dosáhla při něm na více než 140 tisíc respondentů a respondentek. Závěr rozsáhlé studie je přitom podle jejích autorů očividný.

Vezměme si jen podíl lidí, kteří provozují sexting, tedy posílání sexuálních zpráv, fotografií či videí. Zatímco při výzkumu, který dělal Kinsey Institute v roce 2012, se k tomu doznalo na 21 procent dotázaných, v aktuálním průzkumu to bylo plných 67 procent.

„Tento nárůst a velké procento respondentů naznačují, že se technologie stává normální součástí našich soukromých život,“ shrnuje výsledky Amanda Gesselmanová. Sexting podle ní nabývá renomé „nového, ale typického kroku v sexuálních či romantických vztazích“.

Aplikace přitom využíváme hned v několika ohledech.

Seznámení, sex i osvěta

Na 30 procent respondentů s jejich pomocí hledá partnera. Patnáct procent přitom na dlouhodobý vztah, 10 procent na románek na jednu noc. Zdá se tedy, že aplikace jsou nám pomocníkem buď v hledání vážného seznámení, nebo pro spontánní úlet. Z jistých důvodů, které autoři studie nerozkryli, technologie nevyužíváme pro pravidelné sexuální schůzky.

Největšími fanoušky technologií jsou při seznamování Švédově a Švédky, aplikace používá 46 procent z nich, při hledání vážné známosti na ně sází 23 procent, pro sex na jednu noc 21 procent. Nejzdrženlivější jsou v tomto směru naopak obyvatelé a obyvatelky Ruska: služeb aplikací tam využívají pouhá tři procenta.

Že sexting globálně praktikuje 67 procent lidí, jsme již vyzradili, dodejme však, že 41 procent je věrných textovým zprávám. Mladí však SMS opouštějí, pro sex je využívá jen 33 procent, mnohem otevřenější než starší generace jsou naopak službě Snapchot. Skrze ni si intimně hraje 43 procent lidí ve věku 18 až 20 let, 31 procent respondentů od 21 do 24 let, jen 16 procent starších 25 a mladších 34 let, aby následné věkové skupiny klesly pod pět procent.

Sextingu se nejvíce holduje v Jihoafrické republice, která se pyšní 77 procenty, aby za ní následovaly Spojené státy se 74 procenty. Naopak nejmenší popularitu má v Japonsku (34 procent) a Jižní Koreji (o čtyři procenta méně). Přesně uprostřed žebříčku je Francie a Itálie s 54 procenty.

K sexuálnímu vzdělání aplikace využívá v průměru 18 procent respondentů, nejvíce, 32 procent, v Číně, nejméně v Dánsku (12 procent) a v Singapuru (11 procent). K technologii se při hledání poučení upínají spíše muži (27 procent) než ženy (18 procent). Větší zastoupení mužů má podle Gesselmanové vysvětlení v tom, že současné kulturní normy maskulinity muže odrazují od toho, aby hledali informace či radu u přátel či partnerek.

Na 12 procent všech dotázaných skrze aplikace zkouší zlepšit své sexuální vztahy, například tím, že s jejich pomocí otevře komunikaci o potřebách či fantaziích.

Autory průzkumu zajímal i vztah k technologiím na půdorysu sexuální orientace. Zjistili, že aplikace využívá průměrně 28 heterosexuálů proti 44 procentům bisexuálů či pansexuálů a 49 procentům homosexuálů. Sexuální menšiny přitom využívají aplikace častěji k hledání krátkodobých vztahů, než je průměr napříč všemi kategoriemi sexuálních preferencí, řečí čísel je to 33 procent queer respondentů a 23 procent bi či pansexuálních proti 14 procentům průměru mezi všemi kategoriemi.

