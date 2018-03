Armáda versus zombie. Pentagon plánoval, jak likvidovat nemrtvé

Nezamýšlené popularity se úředníci amerického ministerstva obrany dočkali v květnu 2011. Tehdy totiž Pentagon při pravidelném odtajnění materiálů zpřístupnil i text s názvem CONOP 8888-11. Jednatřicet stránek této složky způsobilo v médiích malé zemětřesení.

Obsahovaly totiž propozice plánu Strategického velitelství ozbrojených sil USA (US.STRATCOM), který se zabýval vojenskou likvidací oživlých mrtvol. Z dokumentu vyplývalo, že se tyto plány detailně řešily v letech 2009 a 2010 na školeních vojenských poradců v Omaze ve státě Nebraska.

Pentagon měl hodně co vysvětlovat. Existenci plánu zvaného CZD (Counter-Zombie Dominance) přitom vůbec nepopíral. V textu se skutečně opakovaně zmiňují hordy zabijáckých zombií, které ohrožují lidstvo a podstatu samotné civilizace. Je v něm načrtnuto i rozdělení různých druhů oživlých mrtvol. Je jich hned osm typů. Od zombií vzniklých v důsledků kontaminace neznámým virem, přes zombie vytvořené s pomocí paprsku mimozemské energie, až po ty vytvořené s pomocí magie vúdú. A nechybí tu ani zombie kuřata a slepice, které nezemřely v drůbežárnách a teď se chtějí mstít.

To vše je pravda a opravdu to není míněno jako vtip. Je to názorná pomůcka, podporující kreativní myšlení vojenských plánovačů.

„Materiál vznikl jako rámcový modul, chcete-li učební pomůcka,“ vysvětlovala Pamela Kunzeová, tisková mluvčí strategického velení. „Studenti z řad vojáků US.STRATCOM ho využívali pro plnění domácích úkolů, aby se na fiktivním scénáři naučili vyvíjet základní strategické plány. Ne, to není oficiální doktrína armády Spojených států amerických, je to jen metodický učební modul. A mimochodem, velmi dobrý. Jeden z dosud nejlepších,“ dodávala.

Hrozba, která nikoho neurazí

Proč k němu armáda sáhla? Protože politické ohledy začaly zasahovat i do oblasti výuky strategického plánování. Budoucí představitelé strategického velení musejí být schopni reagovat na nejrůznější hrozby, ale ty není vhodné nazývat reálnými jmény. Je to explicitní, a mohlo by to někoho ranit.

Pryč jsou ty časy, kdy se na cvičení štábů tvořily podobné fiktivní scénáře, které počítaly se sovětskou hrozbou a zmiňovaly konkrétní jména generálů a vojenských útvarů východního bloku, včetně názvů měst s jejich posádkami.

Konkrétní pojmenování protivníků začala mizet už v osmdesátých letech. Sovětské armády začaly být v hypotetických plánech označovány jako „oranžoví“. V letech devadesátých a na začátku nového milénia počítaly tréninkové vojenské plány s nasazením armády v „blíže nespecifikovaných afrických zemích“ nebo ve státech „s odlišným kulturním prostředím“. Nakonec se skončilo u zombií.

„Naše studenty potřebujeme zaučit do plánování na úrovni společného operačního procesu („joint operation proces“, v hantýrce amerických stratégů JOPP),“ vysvětluje Kunzeová. „Musejí se naučit vyhodnocovat nejrůznější hrozby a rizika, zvažovat možná řešení, volit správné prostředky, na úrovni plánování zajistit součinnost jednotlivých týmů a zbraní.“

Jak jim tedy nejlépe popsat anonymní hrozbu? S nadsázkou a příměrem, který všichni mohou bez problémů pochopit a nezpůsobí nepatřičný rozruch na domácí či zahraniční politické scéně, pokud by došlo ke zveřejnění. Protože nebude obsahovat žádné reálné protivníky.

Pusťte fantazii z řetězu

Na základě propozic v CONOP 8888-11 tak po dvě léta vznikaly plány obrany a záchrany lidstva v případě útoku armády zombie. „Chtěli jsme, aby studenti kurzů a budoucí projektanti strategického velení měli k dispozici nekonvenční materiál, který je přinutí myslet odlišně,“ vysvětlují autoři materiálu, jejichž jména Pentagon nezveřejnil.

A sami si gratulují k úspěchu: „Byl to velmi užitečný a efektivní nástroj. Fantastická povaha nepřítele, hladových nemrtvých, totiž vojáky přiváděla k neotřelým nápadům a řešením, která se vymykala dosud běžnému přístupu. Jak dostat lidi z vězení konvenčního myšlení a podpořit jejich fantazii? Tím, že jim nabídnete fantastické téma.“

Frekventanti kurzů museli v parametrech zombie apokalypsy nejprve vypracovat obrannou strategii pro přežití ničivého útoku oživlých mrtvol, následně navrhnout proces eradikace této hrozby a nakonec obnovit zákon a pořádek.

„Potřebovali jsme propozice navrhnout tak, aby je veřejnost a civilisté nemohli chybně interpretovat, například z hlediska porušení občanských práv a svobod. A abychom přitom mohli zachovat reálné geografické obrysy operací. Fungovalo to,“ doplňuje Kunzeová.

Zombie civilisty nepotěšily

Nemrtví měli v teoretických plánech strategického velení ještě jednu podstatnou výhodu. Nevztahuje se na ně mezinárodní legislativa, vojáci tedy nebyli omezen ani právními upjatostmi.

Pokud si však plánovači US.STRATCOM mysleli, že neutrálním vyzněním osnov CONOP 8888-11 nikoho nepopudí, spletli se. Například Javier E. David z televizní sítě CNBC se podivoval, že ministerstvo obrany s rozpočtem 500 miliard dolarů nebylo schopné přijít s rozumnějším nápadem a že strategie fantastického protivníka nikoho na reálnou katastrofu nepřipraví.

Jamie Crawfordová ze CNN zaútočila na fakt, že celý koncept cvičné zombie apokalypsy plně opomíjí rozhodovací procesy jiných amerických ministerstev, a dokonce i samotného prezidenta. „Celou fiktivní krizi řeší jen vojáci, úloha ostatních je upozaděna,“ kritizovala.

A za Washington Post si přisadil i Daniel W. Drezner. Ten nejprve z pozice fanouška hororových filmů napadl nedostatečnou znalost vojáků v oblasti typologie oživlých mrtvých. Dále nesouhlasil s nabubřelostí osnov, které tvrdí, že jen americká armáda má kapacity pro boj s nemrtvými na domácí půdě i jiných kontinentech současně.

A v neposlední řadě si všímal parametrů soustředěné obrany proti zombiím. Z těch mimo jiné vyplývá, že americká armáda v současnosti nemá zásoby proviantu, díky kterým by kompletně vydržela zabarikádovaná po dobu třicet dní.