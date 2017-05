VIDEO: Bylo to jako spát s duchem SSSR, říká o pobytu v Bajkonuru dobrodruh

V bortícím se hangáru na ně čekaly kosmoplány vyvinuté v rámci někdejšího sovětského vesmírného programu Buran. Program byl kvůli nedostatku financí zrušen v roce 1993.

„Když jsme vešli do hangáru, byla taková tma, že jsme stroje nemohli najít,“ přiznává Alexandr, že na konci jejich putování dalo práci obří kosmoplány objevit. Poté však světlo baterky odhalilo křídlo jednoho z nich.

„První, co mě napadlo, bylo: Je tak velké,“ líčí fotograf a režisér Alexandr.

V hangáru strávili celkem tři dny a tři noci. A byly to chvíle plné napětí a úzkosti. „I když jsme tam byli docela sami, necítili jsme se tak,“ říká. Jako by z obav z prozrazení prý téměř nemluvili, a když ano, pouze šeptem.

Měli pocit, jako by s nimi v kosmodromu kdosi byl. Nespalo se jim proto dobře, budil je každý zvuk vydávaný ptáky. „Bylo to jako spát v domě s duchem. S duchem Sovětského svazu,“ říká Alexandr s odkazem na to, že monumentální kosmoplány byly chloubou bývalého svazu sovětských republik.