Nemířil nízko: Barry Seal létal pro drogové kartely i CIA

Někdo se celý život hledá, jiný ví od dětství, co je jeho posláním. Už jako malého Barryho fascinovala letadla a táhlo ho to k letišti na okraji rodného Baton Rouge v Louisianě, kde se zapsal do kurzu létání. Vcelku dobře zajištění rodiče, Sealův otec vlastnil velkoobchod se sladkostmi, mu v patnácti zaplatili dorosteneckou a o rok později plnohodnotnou licenci soukromého pilota. Seal si chvíli přivydělával taháním reklamních poutačů po obloze, než se nechal na šest let zapsat do národní gardy svého domovského státu, ovšem její pozemní složky.

Během vojenské služby létal jen amatérsky, v osmadvaceti letech však zelený stejnokroj vyměnil za tmavěmodrou uniformu aerolinky TWA. Nastoupil jako palubní inženýr, ale brzy získal křídla a velmi rychle dokonce kapitánské prýmky. Jako jeden z nejmladších velitelů ve flotile dnes již zaniklého, svého času ale významného amerického dopravce, létal s Boeingem 707 na pravidelných linkách do západní Evropy a později mimo jiné také jihoamerické destinace.

Podle jeho manželky Deborah to bylo v roce 1975, tedy osm let po nástupu k TWA, kdy si do hliníkového kufříku k trenkám a košilím poprvé přibalil zakázané látky. Dříve či později to samozřejmě muselo prasknout. Koncem sedmdesátých let se Seal podíval na chvíli za mříže.

Křídla z dolarovek

Ve vězení se Seal seznámil s člověkem, který mu nabídl možnost, jak se po propuštění dostat zpátky do kokpitu a ještě si tím vydělat balík. Začal létat pro kolumbijský kartel Medellín, v jehož čele stál i legendární Pablo Escobar. Podle svých slov absolvoval Seal pro narcos stovku letů, z Kolumbie a Panamy převezl do Spojených států zbraně a kokain v hodnotě až pěti milionů dolarů.

Nejprve létal domů do Baton Rouge, později na letiště v arkansaském Mena, které získalo nechvalnou proslulost jako místo, odkud CIA údajně provádí tajné operace spojené s pašováním drog, a to s vědomím nejvyšších míst. Seal odtamtud pod hlavičkou svojí přepravní společnosti operoval celou malou flotilu letadel.

Už v roce 1983 však byl chycen ve floridském Fort Lauderdale s nákladem depresantu metakvalon, jedné z oblíbených drog květinových dětí pocházející z Indie a dodnes rozšířené zejména v Jižní Africe. Aby se vyhnul žaláři, práskl Seal některé ze svých zaměstnavatelů, mimo jiných premiéra ostrovů Turks a Caicos, zámořského území Velké Británie, a několika členů Medellínského kartelu. Svědčil dokonce před prezidentskou komisí pro organizovaný zločin. Především se však nabídl vládní protidrogové agentuře DEA, které začal donášet v březnu 1984. Do jeho letadel nainstalovali nejmodernější a nejméně nápadnou odposlouchávací techniku a nechali jej dál létat pro Escobara a jeho firmu.

Byť Seal později vyloučil, že by vědomě spolupracoval s tajnou službou, byla to prý CIA, kdo řídil let do Nikaragui, který se mu měl v konečném důsledku stát osudným. Na polním letišti v jihoamerickém zapadákově totiž kamery na palubě letounu při nakládání několika tun kontrabandu nezachytily jen Escobara a další narcos, ale údajně také několik vojáků sandinistické armády a pobočníka nikaragujského ministra vnitra. Tato interpretace nahrávek byla žurnalisty později zpochybňována, Reaganova administrativa každopádně zapojení sandinistického režimu do obchodu s drogami chtěla a potřebovala vidět.

Nebeský gauner Cruise má roli snů Přečtěte si recenzi Mirky Spáčilové na film o dobrodruhovi, která hazard zaplatil životem.

Ve středoamerické zemi se totiž v roce 1979 převratem dostala k moci levicová opozice vůči zkorumpovanému diktátorskému režimu rodiny Somozů, který koncem dvacátých let dosadil a dlouhodobě podporoval Washington. Sandinisté napáchali mnoho dobra pro chudé i vražd na svých odpůrcích, především ale vytrhli zemi z orbitu Spojených států a obrátili ji ke Kubě, potažmo Sovětskému svazu.

Reaganova administrativa proto začala podporovat jejich protivníky, ultrapravicové milice souhrnně nazývané Contras. Nejen nikaragujská vláda, ale také média ve Spojených státech přicházela se stále dalšími zprávami o zločinech proti civilistům a teroristických útocích, kterých se Contras dopouštěli, takže Reagan potřeboval odvrátit pozornost k sandinistům. Bylo nasnadě spojit je s drogovými kartely, k čemuž Seal, vědomě či ne, významnou měrou přispěl – v roce 1986, měsíc po jeho smrti, ukazoval Reagan na televizní kamery fotky pořízené o dva roky dříve Sealem.

Tvrdé přistání

Onen let do Nikaragui však nedopadl podle předpokladů: náklad na Floridě zadržela DEA. Kolumbijci zbystřili a začali ze ztráty kontrabandu podezírat Seala. A o pár týdnů později vyšel v listu Washington Times článek o zapojení sandinistické vlády do obchodu s drogami, ve kterém byl zmíněn nejen Sealův let do Nikaragui, ale i jeho jméno. Informace prý žurnalistům předal někdo výše postavený z Bílého domu.

Seal se stal po vydání textu chodící mrtvolou. Medellínský kartel na jeho hlavu vypsal půl milionu a na živě chyceného Seala milion dolarů odměny. DEA s ním navíc rozvázala spolupráci, takže byl brzy zadržen FBI. Vzhledem ke spolupráci s úřady vyfasoval pouze půlroční podmínku, která byla spojena s prospěšnou prací v domově Armády spásy na okraji Baton Rouge.

Hollywood má jasno Sympatický gauner, které zneužije a zradí vláda prostřednictvím CIA – asi tak zplošťují příběh Barryho Seala hollywoodští scénáristé. Tak líčilo jeho příběh již drama s všeříkajícím názvem Podveden z roku 1991, kde si pilota zahrál Dennis Hopper. Jako vedlejší postava se Seal objevil také v seriálu Narcos z produkce sítě Netflix, dvou divadelních hrách a přímo o něm byly napsány tři knihy, jedna z nich od bývalého agenta FBI Dela Hahna, citovaného v článku. V těchto dnech se v kinech hraje thriller Barry Seal: Nebeský gauner s Tomem Cruisem v ústřední roli, a ani ten se nebrání vlastní, dosti volné interpretaci Sealova osudu. Ve filmu jej CIA už v sedmdesátých letech využívá jako kurýra k panamskému diktátorovi generálu Noriegovi a až poté jej zverbuje kartel Medellín. I prozrazení Sealova zapojení v kompromitaci sandinistů je líčeno, mírně řečeno, s uměleckou licenci.

Právě před touto budovou byl v únoru 1986 zabit kulkou do hlavy. Podle jednoho jeho známého, který vraždu viděl z kavárny přes ulici, Seal zaparkoval a jeho auto obestoupili dva muži. Okamžitě věděl, co se děje, a jen klidně položil hlavu na volant. Nato zazněl jediný výstřel.

„Myslel si, že je chytřejší než kartel. Podcenil jejich vůli jej zabít,“ řekl časopisu Vice bývalý agent FBI a dnes soukromé očko Del Hahn. „Byl to příjemný člověk, měl smysl pro humor. Ale často se přeceňoval. Kupříkladu považoval telefonní budky za naprosto bezpečné, ale my jsme pomocí sledování vytipovali jeho oblíbené a napíchli je.“

Čtyři Kolumbijce, kteří byli do vraždy zapleteni, se úřadům podařilo zadržet a tři z nich byli odsouzeni za vraždu prvního stupně na doživotí. Někteří lidé však stále věří, že za vraždou ve skutečnosti stojí CIA. Po Sealově smrti napsal louisianský nejvyšší státní zástupce William Guste oficiální dopis do Washingtonu, ve kterém si stěžoval na neschopnost federálních úřadů ochránit muže, kterého sice nazval „odporným zločincem“, ale zároveň vyzdvihl jeho příspěvek k boji proti pašování drog.

Guste dokonce rozjel vyšetřování svých podřízených pro zanedbání povinností. Nikam však nedovedlo, ostatně sám Seal se bránil tomu, aby byl se svou rodinou zařazený do programu na ochranu svědků. „Od jednoho ze Sealových bývalých pilotů jsme se dozvěděli, že chtěl utéct do Kostariky a pokračovat v pašování kokainu hned následující den po tom, kdy byl zavražděn,“ vzpomínal Del Hahn.