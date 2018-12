VIDEO: Kung fu korida. Číňané soupeří s býky holýma rukama

Čtyřiadvacetiletý Ren Ruzhi v aréně spoléhá jen na svou znalost kung fu. A je na to hrdý. „Souboj symbolizuje lidskou odvahu,“ deklamuje.

A diváci z publika souhlasí. „Španělské býčí souboje jsou spíše představení, show,“ říká Hua Yang, jeden z návštěvníků arény, „naše verze je opravdovým duelem, kdy proti býkovi stojí lidská síla. Je zapotřebí dovednosti a je to nebezpečné.“

Bojovníci musejí intenzivně trénovat a jejich kariéra nebývá dlouhá, řekl agentuře Reuters Han Haihua, někdejší profesionální zápasník, který dnes trénuje čínské „toreadory“. Klíčem je podle něj „výbušná síla tvrdého čchi-kungu“. Odkazuje na tradiční čínské cvičení vnitřní, vitální energie, které má využité v bojovém umění kung fu. Techniky v sobě spojují sílu, rychlost a zápasnické chvaty.

„Všechnu sílu je třeba koncentrovat na jeden bod,“ vysvětluje Haihua. Zápasník musí býka uchopit za rohy a smýkáním a točením ho povalit na zem. Má na to však jen tři minuty, pokud to nezvládne do oné doby, duel končí jeho prohrou.

Han dodává, že na souboje však trénují i býci. Musejí si osvojit, jak se zapřít nohama o zem, jak najít obrannou pozici v rohu arény, která jim pomůže ubránit se převalení. „Býci dokážou přemýšlet jako lidé, jsou chytří,“ říká.

Při čínské „koridě“ neteče krev, stoupenci práv zvířat však nešetří ani ji. „Nelze popřít, že býci zažívají bolest i v čínských soubojích,“ uvedla Layli Li, mluvčí organizace PETA, a zdůraznila: „Dokud se býčí zápasy v Číně budou odehrávat dál, bude při nich existovat utrpení.“