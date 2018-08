Být grid girl není jednoduché, říká Adéla

Pro slečny, které se této profesi věnují, to totiž znamená celodenní práci v lodičkách, mnohdy na ostrém slunci, ve vedru. Přes to všechno z nich musí zářit spokojenost, musejí rozdávat úsměvy. Adéla však dodává, že to navzdory mnohdy náročným podmínkám není přetvářka. „Baví nás to,“ zdůrazňuje.