Holky budou jezdit v plavkách, láká na freeridový festival Robin Kaleta

Co vše bude akce obnášet?

Setkání, závod, workshopy a testování lyží. Vše se uskuteční v Zillertalském údolí, konkrétně ve středisku Hochfügen, od 31. března do 2. dubna.

Proč jste si vybral zrovna tento koncept, freeride-fest spíš na nevážno než na vážno?

Vážných témat je kolem nás dost. Pohyb v horách samozřejmě může mít i vážné důsledky, ale především je to radost. A s ní to děláme. Vážné freeride závody nás už nějak nemotivují, ale u soutěžení je vždy dost legrace. Vymysleli jsme proto sranda závod, v rámci něhož pojedou muži s rozepnutými lyžáky a ženy v plavkách. Každá kategorie bude tím pádem divácky zajímavá, věřím, že potěšíme a pobavíme oko všech. Mimo sobotní závod bude k dispozici několik značek testovacích lyží, které budou moci účastníci zkoušet na sjezdovce i mimo ni. Pro zájemce budou připraveny také workshopy v terénu na různá témata - od lavin přes focení až po balet na lyžích a techniku na sjezdovce.



Chcete tedy pozvat co nejširší publikum?

Je tady velká skupina freeriderů, kteří se moc často v zimě nesetkají, a tenhle festival by mohl být dobrou příležitostí. Pak je určitě také mnoho lidí, které jízda mimo sjezdovky láká, ale nemají finanční prostředky nebo možnost si ji vyzkoušet. Možná přijede i ten, kdo neví, jestli by freeride zvládnul. Na festivalu si koupí permici, a když nebude chtít, může se vozit jen po sjezdovkách.



Jak budou vypadat disciplíny?

Bude to samozřejmě freeride. Ale půjde o hodně mírný kopec, který se dá sjet snadno. V mužské kategorii budou bohužel jen lyžaři (nevíme totiž, jak by se to dalo udělat se snowboardisty). Kdo sjede kopec, neupadne a navíc se mu podaří vypadat jakžtakž důstojně, bude to pan lyžař. V ženské kategorii budou snowboardistky i lyžařky - kromě oblečení nebudou mít žádné omezení. Jediným kriteriem hodnocení bude celkový estetický dojem, což zaručí maximální subjektivitu hodnocení.



Bezpečnostní třináctero Robina Kalety Snažím se být pořád ve střehu. Pokouším se přistupovat ke každé jízdě, jako by to byla moje první. Mám vždy plán B,C,D. Jsem připraven kdykoli své plány změnit. Jsem opatrný u checklistů (seznamů, co se má vždy udělat) a jiných rutin. Vždy mám materiálovou i silovou rezervu. Hlídám si vlastní motivace a cíle. Snažím se mít přehled a nadhled nad situací. Hlídám si komunikaci a energii ve skupině. Často konzultuju své plány s klienty. Když mám strach, kterému nerozumím, kašlu na to. Dokonce bedlivě pozoruju i souhry náhod. Znáte to, někdy všechno .dokonale vychází, sníh je, jaký má být, časové plány sedí. Jindy prostě ne a ne trefit prašan, někomu se furt něco kazí a navíc čas běží úplně jinak, než si představuju. V takovém případě to nejlíp vyřeším procvičováním pluhu na sjezdovce. Snažím se nechválit se za dobře vybrané lajny.

Bude mít festival zajímavé hosty?

Bany (Ondřej Bank) přislíbil, že bude v porotě, a také slíbil cenu pro vítězku ženské kategorie - tanec. Silbně vypadá Tomáš Kraus. Přislíbil i Jirka Král z YouTube. Lucka Výborná to bude komentovat do mikrofonu, Nikola Sudová bude mít workshop na balet. Kolem se bude motat spousta lidí z česko-slovensko-polského freeskiingu. Závodit bude mnoho našich přátel a kamarádů a přislíbeno máme už i několik veselých děvčat.



Proč jste si vybral Hochfügen a ne jinou destinaci, případně i v Česku?

Protože Hochfügen je Česka relativně snadno dostupný. Má výbornou atmosféru, skvělé terény a kromě hotelů nabízí i punk friendly alternativy bydlení (parkování pro ty, kdo chtějí spát v autech). V Česku bychom něco podobného udělali moc rádi, ale sněhové podmínky i freeride jsou u nás minimálně problematické.



Mimochodem, co říkáte letošní zimě?

Zatím nádhera. Zejména v Čechách. Je to nejlepší zima za posledních šest let, řekl bych. Mým dlouholetým snem byly Vánoce na sněhu. Jsme vždy u rodičů v Beskydech a letos jsme tam konečně lyžovali. Po pěti letech! Jsem z toho nadšený a současně mě trochu trápí, že v Beskydech nemám čas jezdit víc. Kéž by byly na sněhu i následující Vánoce.



Jak se podle vás vyvíjí světový freeride?

Ani nevím. World tour jede, filmy vznikají, za prašanem šlape čím dál víc lidí. Ve světě je podle mě freeride zcela etablovaný sport. Jak se mimo sjezdovky jezdí čím dál víc, čisté lajny po sněžení rychle mizí. Freeridová komunita postupně přechází na sice široké, ale odlehčené lyže a šlapací vázání a za prašanem se od sjezdovek vydávají víc a víc po svých. Je to i moje oblíbená alternativa.



Má podle vás jízda ve volném terénu pořád budoucnost?

Má hlavně přítomnost. Freeride provozuje spousta lidí, mají ho rádi. Určitě jich neubývá, spíše se kultivují a začínají se chovat zodpovědněji.



Kde jsou dnes podle vás nejzajímavější destinace?

Tam, kde zrovna napadne sníh. Aljaška bude vždy top, nahoru jde Švédsko a myslím že i východ. Prašanový boom zažívá Japonsko. Celosvětové změny klimatu způsobují i v osvědčených destinacích velké výkyvy počasí, na které jsme nebyli zvyklí. To nás postupně nutí být co nejflexibilnější. Změna v myšlení je těžká, ale když se tomu zvládneme přizpůsobit, čekají nás skvělé lyžařské časy.