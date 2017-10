Čeští křižáci: byli rabujícími zločinci a obávanými válečníky

Jejich zbroj se v záplavě jarního slunce leskla do širého okolí. Na 40 tisíc rytířů a bojovníků z celé Evropy se o Velikonocích roku 1190 sešikovalo u dnešního německého města Regensburg, aby při třetí křížové výpravě vyrazili dobýt Jeruzalém.

Byly mezi nimi i stovky Čechů.

Jenže z velké části nešlo o šlechetné rytíře z české kotliny, ale o takzvané „lotrasy“, tedy zločince propuštěné ze žalářů. A ti se podle toho i chovali. Velitelé této „boží armády“ o českých lapkách ve svých šicích valného mínění neměli, a proto je nechali pochodovat v předvoji celého tohoto mohutného vojska, aby to byli oni, kdo padnou jako první v případě nenadálého útoku.

Ovšem ani bojovníci jiných národů nebyli nějakými beránky a už na Balkáně začali plenit ve velkém. Češi se k nim přidali a zejména v oblasti dnešního srbského města Niš patřili k nejhorlivějším.

Vůdcem celé výpravy byl německý císař Barbarossa, jenž rabování svých mužů tvrdě potíral a pro výstrahu proto nechal kvůli těmto incidentům 13 svých vojáků popravit. Osm z nich byli Češi.

Barbarossova armáda postupovala dál na jih a na současné bulharsko-turecké hranici se ukázalo, že Češi jsou nepoučitelní. Po jejich rabování nynějšího města Edirne padly tři rozsudky smrti.

Nepřizpůsobiví, nevychovatelní nájezdníci z českých zemí

Když české oddíly později vydrancují i město Sycheron, císař zuří natolik, že nechává zvlčilé vojáky bičovat. Nic naplat, chvíli nato Češi pobijí mnoho měšťanů města Filadelfie na území dnešního Turecka, kde tehdy žili hlavně řečtí křesťané, kteří ovšem nebyli k Evropanům přátelští.

Barbarossa rudý vzteky nechal Čechy za trest převelet na úplný chvost svého voje. Jenže když se armáda dala znovu na pochod na Jeruzalém, z bran Filadelfie se vyřítí několik stovek mladých mužů na koních s touhou se pomstít za vyrabování svého města. A ke své smůle opět narazí na české oddíly.

„Jakmile zjistili, že spíše než na smrtelníky narazili do značné míry spíše na železné sochy a nezranitelné giganty, kteří je navíc přivítali hromovým smíchem nad jejich pošetilostí, obrátili se tito zmatení mladí lidé na místě a hledali v útěku spásu, přičemž mnohým z nich způsobili tito obři protáhlá zranění na citlivém místě zadku – na oněch polokoulích – svými zvláštními dlouhými biči,“ popisuje v dochovaném zápise v kronice byzantský historik Acomantius.

Císař Barbarossa už měl poté Čechů skutečně dost. Za trest je nechal převelet do oddílu Himmelfahrskommanda, tedy „nanebevstupujících“, což byli odsouzenci na smrt v první linii.

Netrvalo dlouho a čeští vojáci se jako první setkali s obrovskou armádou Turků a jejich vyděšené tváře snad poprvé zalitovaly svých hříchů. K údivu všech se ale drželi, pobili nejlepší tureckou jízdu a Turky odrazili. Barbarossa byl ohromen a desítky Čechů, původně lotrů a trestanců, pasoval na rytíře.

Muži podobní lvům

Barbarossova armáda pokračovala vysilujícím pochodem přes jih dnešního Turecka směrem k Sýrii. Vojáci trpěli hladem a žízní. Když se Barbarossa o pár týdnů později utopil v řece Salef, německá část vojska se po ztrátě charismatického vůdce rozpadla a mnoho velmožů se vrátilo do Evropy. Další část armády schvátila úplavice a na Jeruzalém tak nakonec pochodovala pouze tisícovka mužů, polovina z toho byli Češi.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Sedmého října roku 1190 se spojili s křižáky bojujícími ve Svaté zemi už několik let. Poslední dochovaný zápis, kdy se čeští rytíři vyznamenali v boji o důležitý most, pochází ze 13. listopadu 1190: „Nebylo jich snad více než tři sta, když na svých koních, vyjíce spíše jako ďáblové než dítka Boží, vpadli na onen most, kde předtím tolik dobrých křesťanů životy nechati muselo. Mnoho jich padlo, sestřeleno z koní, jiní zahynuli skláceni šavlemi, ale oni neustali rubat Saracény, dokud je všechny nezdolali,“ píše Acomantius. Chválou nešetřil ani další kronikář, normanský básník Ambrosius: „Vskutku bojovali tito muži podobní lvům tak, že se mnozí z nás ptali, odkud tito pocházejí?“

Po bitvě byl na straně muslimů jediný zajatec, starý Čech, který se pak dostal až před nejvyššího tehdejšího muslimského vůdce Saladina. Čech se dočkal pocty, dostal možnost putovat do Jeruzaléma se zárukou bezpečí.

Zmíněný hrdinný boj byl pravděpodobně posledním, který Češi vykonali. Mnoho jich zde padlo, zbytek Čechů nakonec přešel do služeb anglického krále Richarda Lví srdce, který po krvavých bojích později uzavřel se Saladinem příměří. Domů do Čech se křižáckých veteránů nakonec vrátilo jen několik.