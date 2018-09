Chci karavan a zběsilé jízdy po světě, říká MOgirl Dreya

Studuje na střední škole aranžérský obor, vyzkoušela však i několik zaměstnání. „Například v pivovaru, ve fabrice, v baru nebo v potravinách,“ vypočítává. A dodává: „Nebráním se žádné práci.“ Bydlí v Českých Budějovicích, s přítelem a třemi kočkami.

Jejím prvním tetováním byl nápis Something in the way na pravém boku. Mimo jiné odkazuje na píseň od kapely Nirvana, díky níž začala hrát na kytaru. A vlastně všechna její tetování mají jedno společné. „Jsou to skryté vzpomínky na určité období nebo mi připomínají důležité události,“ říká.

Kdyby vyhrála milion korun, s investicí by neváhala: „Koupila bych si s přítelem brutální karavan, který by nám dlouho vydržel na zběsilé jízdy po světě.“ A tak by si sama sebe dokázala představit i za deset let. „Nebo v nějakém méně brutálním domku s pobíhajícími dětmi a zvířaty,“ směje se.

Má ráda bramborovou kaši a rybí prsty, nemá ráda nepovedenou bramborovou kaši. A houby. Ráda se podívá na film Nekonečný příběh, Jmenuji se Oliver Tate, Grinch, Karlík a továrna na čokoládu.

