Čínský syndrom: Asijské kondomy nejdou v Africe na odbyt. Jsou malé

Ze všech zemí subsaharské Afriky je v šestnáctimilionovém Zimbabwe nejvyšší promořenost populace virem HIV. Neúprosné statistiky hovoří o tom, že nakažených dospívajících je v populaci až 13,5 procenta. Osvěta a ochrana zdraví při pohlavním styku je skutečně otázkou života a smrti. Zimbabwe se proto navzdory relativně nízkému počtu obyvatel stalo v pořadí pátým největším dovozcem kondomů na světě.

Africkou zemi vidí jako příhodný trh pro odbyt své produkce prezervativů i Čína. Ta je jedním z jejich největších producentů na světě. Výrobou kondomů se tu zabývá přes 300 firem, roční úhrn vyrobených kusů tu přesahuje tři miliardy. Čínská hospodářská komora proto předjednala se Zimbabwe výhodný kontrakt na pravidelné dodávky pánské antikoncepce. Ale má to malý háček.

„Vynaložili jsme opravdu velké množství energie, abychom naši mládež naučili se chránit a přistupovat k sexu odpovědně,“ tvrdí David Parirenyatwa, ministr životního prostředí Zimbabwe. „A konečně teď mají kondomy, které tolik potřebovali. Ale používat je nemohou, kondomy importované z Číny jsou prostě příliš malé.“

Pro čínské dodavatele, kteří by si slibné odbytiště rádi podrželi, tak nastává nepříjemný čas. Musí veřejně připustit, že to, co je normou ve velké Číně, prostě nesedí malé africké zemi. „Zákazníci ze Zimbabwe mají prostě trochu jiné požadavky než naši běžní klienti,“ připouští Zhao Chuan, výkonný manažer výrobce kondomů Daxiang and His Friends Technology Co. „V Africe naše jinak stoprocentně spolehlivé produkty nefungují. Rozjeli jsme proto rozsáhlý průzkum uživatelských preferencí v různých regionech a činíme kroky, abychom byli schopni dodávat naše produkty v různých velikostech.“

Jinak by totiž mohli čínští výrobci prezervativů přijít o další trh, jako se jim to stalo v Ghaně. Ani tam se v roce 2013 první velká dodávka z čínské produkce nesetkala s úspěchem, první milion kusů se jim vrátil zpět. Oficiální zdůvodnění tehdy znělo, že „kondomy nebyly dostatečně lubrikované“. Ale aktuální případ ze Zimbabwe napovídá, že problém mohl být i někde jinde.

Statistika, zveřejněná formou interaktivní mapy v roce 2016 na DailyMail, odhalila, že se průměrná velikost ztopořeného penisu u mužů v Ghaně, Gabonu či Nigérii pohybuje mezi 16,1 až 17,9 centimetru. Což se s čísly pro jihovýchodní Asii a Jižní Koreu nerýmovalo, ta totiž dosahovala 9,3 až 10,5 centimetru.