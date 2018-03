VIDEO: Zde se z vody ze záchodu stává čistá. Našli v ní i krajtu

Jakmile odpadní voda do areálu Ústřední čistírny odpadních vod přiteče, nejprve lapák štěrku zachytí štěrk a kusy kamenů či cihel. Zkrátka hrubý nerozpuštěný materiál. Poté voda teče do česlovny. „Plný název zní česle pro vynášení plovoucích a vznášejících se látek z odpadní vody,“ popisuje technik denního provozu čisticí linky Vlastislav Matyska.

V proudu vody stojí síto, na které se nerozpuštěné látky zachytávají. „Jsou to papíry, hadry, zbytky jídel a různé kosmetické záležitosti. De facto všechno, co pražští obyvatelé spláchnou do záchodu nebo do odpadu,“ říká Matyska.

Zaměstnanci musejí česle čistit, jelikož se mezi ně dostávají kusy hadrů, vlasy a zbytky jídel. Musí je promazávat a kontrolovat chod, důležité je také odstraňovat nečistoty z lišty pod česlemi.

„Zvláštní věci, které do záchodu rozhodně nepatří, tu nacházíme denně,“ líčí Matyska. „Například kusy oblečení nebo kartáčky. Ale opravdu rarita byla, že jsme tady jednou našli asi třímetrovou krajtu. Bohužel byla mrtvá. Nevíme, jestli utekla nějakému chovateli přes klozet, nebo jestli ji vyhodil,“ vzpomíná.

Odpad, kterému se říká shrabky, pak putuje po dopravnících dál po česlovně. V pračce ho pročistí tekoucí vodou a poté z něj vodu vylisují. Následně padá do kontejneru. Tam se vejde osm tun odpadu. „Naplní se během 24 až 32 hodin, záleží na tom, jak intenzivní je přítok do čistírny,“ vysvětluje mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Pro shrabky si přijede svozová firma, které odpad vyklopí na klasické skládce.

Vody přiteče méně, odpadu více

Z česlovny voda putuje dál po ostrově a prochází dalšími čisticími procesy. „Když si vezmeme, že sem přiteče stoprocentně špinavá voda, 98 procent špíny zůstane tady na čistírně a tu zpracujeme. Jsou však látky, které z vody nejsme schopni dostat. Bohužel je to tak, čistírnu uvedli do provozu v roce 1967, od té doby ji třikrát intenzifikovali, ale stále to nestačí na to, abychom dostali ven z vody veškerou špínu,“ dodává Vlastilav Matyska.

Mezi nečistoty, které ve vodě zůstávají, patří hlavně dusičnany. „Nic to však nemění na tom, že voda odpovídá všem normám,“ říká mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek s tím, že voda poté vtéká do Vltavy.

Podle dat z roku 2000 vyčistili v čistírně 143 milionů krychlových metrů odpadních vod a z česlovny odvezli 1995 tun shrabků, tedy v průměru 5,5 tuny za den. V roce 2015 vyčistili 106 milionů krychlových metrů odpadních vod. Podle technika Matyska je to méně z toho důvodu, že lidé s vodou víc šetří. Nicméně shrabků odvezli více – 3640 tun, tedy asi 10 tun denně.