Dolph Lundgren: skrze vlastní traumata vdechl chladnému Dragovi emoce

Jeho původní Ivan Drago byl ikonou zla. Byl neporazitelným strojem na zabíjení, který kolem sebe šířil strach. Mlčenlivá, nelidská, bezduchá, frankensteinovská postava, která jako by byla výsledkem laboratorního experimentu. Právě tak ji Dolph Lundgren v roce 1985 ve filmu Rocky IV ztvárnil, roboticky, toporně, chladně a povrchně.

O pětatřicet let později je ve snímku Creed II Ivan Drago docela jiný. Je to zlomený, zrazený, zatrpklý starý muž, který manipuluje se svým synem, který je pro něj jen nástrojem pomsty. Stařec, z jehož života udělala jedna prohra v ringu peklo. Ono peklo, a Dolph Lundgren, dalo někdejšímu bezduchému neporazitelnému monstru emoce.

Pro Lundgrena byl návrat k Ivanu Dragovi nejen příležitostí ukázat, že zvládne zahrát i rozporuplnější postavu. Byl pro něj též setkáním s vlastním traumatem. Mělo podobu jeho vlastního násilnického otce. To kvůli němu začal Dolph studovat bojové sporty. Aby mu ukázal, že se nebojí. A aby ho jednou dokázal za všechno zbít.

Hoch, který chtěl ublížit svému otci

Narodil se jako Hans Lundgren ve Švédsku v roce 1957 učitelce a inženýrovi pracujícímu pro vládu. Nikdo by tehdy neřekl, že právě z tohoto hošíka vyroste vysoké monstrum ztělesňující sebevědomí. Trpěl alergiemi, byl nejistým outsiderem. „Zakrslík,“ tak na sebe vzpomíná dnes.

Za ubožáka, ostudu ho považoval i jeho přespříliš ambiciózní otec. A při divokých scénách ho za to bil. Nejen jeho, obětí násilí byla i Hansova matka. „Otec měl problémy v práci a promítal je do rodiny. Odnášel jsem je hlavně já a máma,“ popisoval. Jeho sourozenců, dvou sester a bratra, se prý otec nedotkl.

Co urážky s neduživým hochem udělaly? Pocítil chuť být silný. V sedmi začal s judem a karatistickým stylem gódžú-rjú, v deset přesedlal na kjokušin karate a posilování. Chtěl otci dokázat, že je silný. Ale nejen to. „Byla období, kdy jsem mu chtěl opravdu fyzicky ublížit,“ nezastírá dnes.

Nebyl však jen fanatikem do bojových sportů. Ve škole byl premiantem, střední vystudoval s výtečnými výsledky a pokračoval stipendijním pobytem na několika vysokých školách ve Spojených státech. Na rok se poté vrátil zpět do Švédska, aby si odbyl roční povinnou vojnu u mariňáků a ženistů. Poté hned zpátky na vysokou, titul získal na stockholmském Královském institutu technologie v oboru chemické inženýrství. Další zastávkou jeho univerzitní jízdy byla univerzita v Sydney.

Byl jako personifikovaný koncept kalokagathia. Kromě studijních výsledků zářily i jeho sportovní úspěchy. V roce 1980 a 1981 se stal evropským mistrem v karate, v roce 1982 australským.

Po absolutoriu na univerzitě v Sydney se začal připravovat na cestu do Ameriky. Obdržel totiž Fullbrightovo stipendium a měl nastoupit na prestižní Massachusetts Institue of Technology. Úhledněji seřazený život snad ani nešlo mít.

Přesto se mu měl převrátit naruby. Prakticky přes noc. Jako vichřice mu do něj totiž vtrhla žena. Slavná, krásná, poživačná, extravagantní.

Sex, drogy, alotrie: premiant mezi bohémy

Pracoval tehdy v Sydney jako vyhazovač ve vyhlášeném nočním klubu. A na své návštěvě australské metropole se v něm zastavila supermodelka, herečka a zpěvačka Grace Jonesová. Kolem blonďatého svalovce nepřešla lhostejně. Když se jej optala, zda s ní stráví noc, znala její sebejistota odpověď předem – a on nezklamal. A u jedné noci nezůstalo, jako její bodyguard a následně milenec a partner se s ní přestěhoval do New Yorku. Studiím dal sbohem.

Když se jej letos novinář zeptal, zda třeba jen kus jeho já nelituje, že vědu zahodil, odpověděl: „Velmi malý kousek.“ Věděl prý, že v laboratoři mezi zkumavkami strávit celý život nechce. Podstoupil proto sociální experiment v reálném životě.

S Jonesovou totiž vešel do docela jiného světa. Seznámil se s Andym Warholem, Davidem Bowiem, Michaelem Jacksonem . Gianni Versace mu osobně ušil kožené kalhoty. Účastnil se kultovních VIP parties ve Studiu 54 a klubech jako Limelight a Tunnel. Kokain, crack, tráva. A taky sex. S Grace Jonesovou a jejími kamarádkami nebo bez ní. Tak trochu nerozkoukaný blonďák s vysoustruženou postavou se do celé té pošahané společnosti celebrit výtečně hodil, přinejmenším vizuálně.

Jinak však zůstával nýmandem. Dělal ochranku své přítelkyni, později vzpomínal, jak ji doprovázel po newyorských ulicích s dvěma revolvery, z toho jeden měl v pouzdře u kotníku jako ve filmech. A jen díky ní se objevil ve svém prvním filmu, v bondovce Vyhlídka na vraždu si zahrál kágébáckého řezníka.

Jeho druhá role byla podobná, avšak mnohem významnější. Změnila mu život.

Před Dragem a po Dragovi

Role ve filmu Rocky IV mu byla nejprve upřena, byl prý příliš vysoký. Nakonec podstoupil konkurz, byl jeden z pěti tisíc, kdo se o ni ucházeli. Měl však nejlepšího trenéra. „Vůbec se nehýbej. Nedělej vůbec nic,“ poradil mu instruktor akčních scén Warren Robertson. Dolph ho poslechl.

Když před potemnělým sálem, v němž se někde vzadu ukrýval i Sylvester Stallone, stál na pódiu se dvěma konkurenty, nechal je naparovat se s „Celý život zápasím a nikdy jsem neprohrál!“ a opičit se a trapně imitovat ruštinu se „Zabíííjůůů těěěě“. „Jmenuji se Drago. Jsem bojovník ze Sovětského svazu,“ pronesl on, o něco silněji než šeptem. „Máš to, chlapče,“ zavolal mu poté Stallone.

Lundgrenovo zjevení se změnilo celý koncept Rockyho IV. „A poté nakráčel tento nadpřirozený nad-viking. A já si řekl: ´Takto budou lidi vypadat za 500 let. Geneticky dokonalí, vysoustružení atleti budoucnosti´,“ vzpomíná Stallone.

Lundgren se mu odvděčil, k roli se postavil pečlivě. Pět měsíců před natáčením podstupoval dvoufázové tréninky, ráno posilování, odpoledne box, šest dní v týdnu. Nebylo to snadné, jeho smyslná Grace chtěla, aby s ní Dolph hýřil, Stallone mu neodpustil vůbec nic.



„Byl jsem sedmadvacetileté švédské děcko, které bylo uvězněné mezi Sylvesterem Stallonem a Grace Jonesovou. Sly by mě prostě vyhodil, kdybych byl ve špatné kondici. A Grace? Ta by mě, kdybych byl ve špatné kondici, zabila nebo něco horšího,“ směje se dnes. Ale ustál to. A vyrostlo z něj monstrum.

Do role Lundgren pasoval skvostně. Přesně. A ona role mu přepsala život. Bylo to tak hmatatelné, tak zaznamenatelné, jako když se otočí vypínačem. Jako když se do promítačky založí nový film. Když šel se svou přítelkyní Jonesovou do kina na Rockyho premiéru, fotografové se ho snažili zahánět, aby před modelkou nezacláněl. „Když jsme o devadesát minut později vycházeli, fotili místo toho mě,“ líčil a dodával: „Byla to ta věc, co se v Hollywoodu jednou za čas stává. Někdo naprosto neznámý se stane přes noc slavným.“

Jako by ho někdo hodil do vířivky. Střídal ženy, Jonesová ho opustila, protože se jí změnil před očima, šel z filmu do filmu, Kyborg, Univerzální voják, Johnny Mnemonic, spousta propadáků… „Vydělával jsem velké peníze, mohl jsem jet do Paříže a každou noc mít jinou dívku, kdybych chtěl,“ popisoval, ale realisticky dodával, že před kamerou prostě nevěděl, co dělá: „Nic jsem neuměl.“

Cesta ven z pekla vede skrze peklo

Oženil se, ale svazek se rozpadl. Pil. Ví, že jeho „tvorba“ nestála za moc. Měl v sobě energii, kterou se snažil nacpat do čehokoli, bez ladu a skladu. A za tím vším vykukoval… ano, nedořešený vztah k otci. „Říká se tomu útěkářské jednání. Snažíte se utéci traumatu, ale nejde to,“ říká.

A ne, proti tátovi ruku nikdy nevztáhl. Z jeho slov je však cítit, jak živé ono trauma bylo: „Je to velmi těžké. V době, kdy jsem byl už dost silný na to, abych mu vše vrátil i s úroky, nebyl už důvod. Mlátit starého muže? Za něco, co se stalo roky předtím?“

Přiznává, že si za otce celý život hledal náhradu. Jeho trenéři karate, instruktoři akčních scén, poradci ohledně hraní, ti všichni jí prý částečně byli, také Stallone. „Pro něj jsem byl vždycky jen kluk. Byla to pro mě skoro otcovská postava,“ uznává.

A nic na tom neměnil fakt, že když při filmování Rockyho Stallone požadoval, ať si zaboxují naostro, napálil mu Lundgren do žeber tak tvrdě, že celebritu poslal na jednotku intenzivní péče. S otokem kolem srdce. Na čtyři dny. Stalloneho zranění lékaři přirovnali k těm, která za sebou nechávají srážky aut. „Řekl jsem jim, viděli jste Dolpha Lundgrena? To je náklaďák,“ vzpomínal filmový Rocky.

Nakonec ho z tunelu vyvedly meditace. Dostala ho na ně jeho druhá žena, vzdoroval, ale když se jejich manželství rozpadlo, zkusil je. Cvičil denně. A došel klidu. „Cesta ven vede skrz,“ prohlásil, když své zkušenosti předával na řeči pro TEDx talk v roce 2015.

A pak zazvonil telefon a ozvalo se v něm: „Chceš si toho chlapíka zase zahrát?“ „Dop*dele, Drago,“ projelo mu hlavou. Ano, Sylvester Stallone mu nabízel, aby se vrátil dlouhé roky zpátky.

A to on nechtěl.

Nebudu Stalloneho syn a nebudu Drago

Přiznává, že víc než váhal. Nechtěl oživovat karikovaného, stereotypního zlosyna. Pak si však scénář přečetl. Zastavil se prý hned u první scény, v níž je Ivan Drago se svým synem. „Je to hluboká scéna, plná emocí,“ líčí. Uháněl proto za režisérem Stevenem Caplem Jr., který mu řekl, že chce, aby to byl též film o otcích a synech.

Stallone si byl prý Lundgrenovými hereckými kvalitami jistý i před snímkem Creed II. Byl podle něj obětí své znamenité fyzické kondice. „Byl knihou, kterou lidi soudili podle obalu. Já však vždy věděl, jak působivý byl a je,“ říká.

Zaujalo jej, že kondenzované, jednorozměrné zlo z doby studené války uvolní cestu mnohovrstevnatějšímu Ivanovi Dragovi. „Napoprvé se vám nelíbil. Potom však začnete chápat, co se onomu muži stalo a proč se choval tak, jak se choval,“ líčil.



Natáčení pro něj bylo vlastně pokračováním jeho terapie. Podobně, jako jeho otec svými velikášskými ambicemi trápil jeho samotného, tak si filmový Ivan vychovává ze svého synka pitbula. Ale nejen to. „Snažil jsem se hledat paralely i ve svém životě,“ objasňuje. A našel je. Ani on sám se, ve svých opileckých údobích, nechoval hezky ke své dceři. A i on sám trpěl tím, že jej okolí mělo za pouhého rváče bez duše. „Drago hodně vytrpěl – a já také,“ říká.

Téměř terapeutický rozměr měl i posun jeho vztahu se Stallonem. „Nikdy mě, myslím, neakceptoval jako sobě rovného,“ líčil. Jeden moment během natáčení Creed II to snad změnil. Když Stallone přepsal rozhovor, který vedl Rocky s Dragem, posunul Lundgrenovu postavu zpět do její zjednodušené polohy z Rockyho IV. Režisér to nechtěl, s odkazem na Stalloneho autoritu, řešit, nakonec tak nad scénou seděl s nedotknutelnou celebritou hodinu sám Lundgren. A handrkovali se, přeli.

„A já zjistil, že on si uvědomil: Huh, Dolph dospěl,“ všiml si Lundgren. Celou eskapádu Stallone uzavřel svým typickým „Můžeme s tou zku*venou scénou pohnout? Můžeme o ni přestat kecat?“, výsledkem však byl kompromis. A jistá rovnováha a vyjasnění, aspoň tak to Lundgren cítí.

Vnímá též, že jakkoli se stal Drago jeho bizarním alter egem, rozešli se. „Nyní, když cítím, že jsem sám sobě něco dokázal, nebudu mít ze svého života takovou bolestnou úzkost, jakou cítí Ivan Drago ze svého,“ říká Lundgren.

A prozrazuje, že jistého vyrovnání došel i se svým otcem. I když mu nikdy neřekl, že mu odpustil. „Nemohl jsem o tom mluvit. Jen by vše zamlžoval. Zažíval kvůli tomu mnoho bolesti. Kdokoli bije své děti nebo ženu, vychází to z jeho traumatu. Pochopil jsem to, jak jsem stárnul. On sám měl velmi obtížné dětství,“ ohlížel se zpátky.

Když jeho otec odcházel ze světa, byl u něj. „A myslím, že jsem ho přes to všechno miloval,“ svěřuje se dnes.