Smrtící idiocie. Rozdávaly se Darwinovy ceny 2017

1. Jízdenka na druhou stranu

Odcestovat potřeboval evidentně urgentně. Za každou cenu. Dokonce i za tu nejvyšší. Jednatřicetiletý muž v Dortmundu si šel podle vydavatelů Darwinových cen nejprve promyslet, jak sehnat lístek na vlak bez peněz, do nádražního baru.

Vyšel z něj s excelentní ideou. Do automatu na jízdenky nejprve nastříkal sprej. Potom ho přivedl k výbuchu. Skříň vybuchla a vnitřek se rozletěl do všech stran. Potud šlo vše podle plánů. Kusy automaty však filutu bohužel zabily. To v plánu nebylo. S nezastíraným sarkasmem jej Darwinovy ceny nazvaly „panem s jednosměrnou jízdenkou“.

2. Selfie odneslo letadlo

Měl to být doklad o šťastné chvíli, nabouralo do něj však letadlo. Doslova. Osmnáctiletá slečna Corral a o rok mladší slečna Miranda byly v severomexickém městě Chínipas de Almada na dostizích a rozhodly se zachytit sváteční moment na selfie.

Bohužel zapomněly, že se dostihy konají velice blízko letiště, a neslyšely ani hluk motorů letadla.

Řekněme to rovnou: zkosilo je křídlo přistávajícího letounu. I obvykle stoprocentně cyničtí pořadatelé Darwinových cen, kteří se leckdy jeví, jako by z jistých úmrtí měli dokonce poťouchlou radost, při této zprávě zjihli. „Mobily vás jednou zabijí!“ varují a doporučují: „Odložte je a dovolte svým smyslům, aby vnímaly informace z naší materiální reality.“

3. „Server overload“

Bylo mu jednačtyřicet let, přesto ho jeho matka zamkla v bytě. Proto, aby se neopil. Muž z francouzského Rouenu vydržel v domácím vězení do půl druhé v noci, pak už nebylo zbytí. Musel ven. A svůj život svěřil… kabelu na internetové připojení. Snažil se na něm sešplhat dolů z devátého patra.

Víme, jak to dopadlo, jinak by se o něj Darwinovy ceny nezajímaly. „Byl těžší než pár gigabytů, takže spadl na zem,“ konstatují. „Nejrychlejší download na světě,“ komentuje událost jeden ze čtenářů jejich serveru.

4. Kanon s hasičským přístrojem

Nikdo neví, proč to udělal. Jako svářeč však musel vědět, proč to dělá a co to může spáchat. Rus, známý pod přezdívkou Vargas, z jistých důvodů uložil hasičský přístroj do barelu. Poté nádobu, která se měla stát improvizovaným kanonem, naplnil karbidem vápníku. Nato ho zalil vodou, což vytvořilo reaktivní směs, která produkuje acetylenový plyn.

Následné tragické momenty komentují vydavatelé Darwinových cen lakonicky: „V souboji prázdný mozek vs. šrapnel vyhrává šrapnel.“