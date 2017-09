VIDEO: Petr a Pavel se cítí jako psi. Chodí se venčit, štěkají a aportují

„Sedni! Lehni! Aport!“ Nejen takové pokyny plní Petr. A přináší mu to skvělý pocit. „Uvolním se u toho, nemusím nic řešit,“ prozradil reportérovi iDNES.cz Petr alias Akim.

Na sobě občas nosívá psí masku, tlapky či obojek. Za něj mu někdy jeho pán zacvakne vodítko, například když s ním jde na procházku.

„Cílem dog play je přiblížit se co nejvíc normálním psům, takže plníte pokyny. Podstatné je uvolnění mysli, odpoutání od stresu, opuštění od lidských starostí. Je to trochu jako sport, ale třeba takové aportování je mnohem náročnější než kdejaký sport,“ popsal dvaatřicetiletý Pavel alias Igy, který si začal hrát na psa v době, kdy objevoval sex. S tím, jak stárnul, se z něj postupně stal i páníček. Nyní role střídá.

„Dog play rozhodně vzešlo z erotických fetišů, nicméně ta erotická stránka je už spíše na pozadí, je jakousi třešničkou na dortu,“ vysvětluje Pavel, že nejde už jen o sexuální praktiku.

Lidští pejskové se většinou scházejí doma nebo v klubech. Tam se ale hůř běhá a aportuje, takže rádi zamíří i ven. „V parcích to není úplně přijatelné pro ostatní, proto se snažíme vyjíždět spíš někam za město,“ říká Pavel. Ten je mimochodem autorem internetové seznamky Jsem pes.

Na muže převlečené za psy lidé reagují různě. „Některým se to nelíbí, ale jiní se o to začnou třeba zajímat, zkusí to a pak u toho i zůstanou. Já se stal psem před pěti lety, kdy jsem viděl dokument ze San Francisca,“ zavzpomínal Petr.

A zatímco ženy mají Miss, pejsci se utkávají v soutěži Mr. Puppy. Musí absolvovat rozhovor s porotou, překonat překážkovou dráhu a výt do hudby během karaoke. „V Americe už to má dlouhou tradici, v různých evropských státech je to rok, dva. U nás v Česku soutěž teprve chystáme,“ dodal Pavel alias Igy.