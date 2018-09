Extrémní gastronomie: konzumace švédské delikatesy je adrenalin

Švédská kuchyně ho zná již od šestnáctého století. U kořenů receptu stál velmi přízemní, ekonomický faktor – cena soli. Nebylo na ni dost financí, proto se při tradičním nakládání sleďů muselo vystačit se slabším slaným nálevem. Následek? Spouštěl se proces samokvašení, při němž se díky enzymům a bakteriím tvoří například velmi zapáchající kyselina propionová, máselná, octová, stejně jako sirovodík. Ano, znamená to, že po osmi až deseti týdnech jsou konzervy bombami napěchovanými zápachem.

Sledi se chytají v dubnu a květnu, začátek konzumentské sezony, surströmmingspremiär, je o třetím srpnovém čtvrtku.

Sami Švédové přiznávají, že ani u nich doma to není pochoutka pro každého. Podle serveru Skandinávský dům konzumaci surströmming zapovídají i některé nájemní smlouvy. Agentura BBC před dvanácti lety přinesla informaci o tom, že převážení konzerv s nakládanými švédskými sledi zakázalo několik velkých leteckých společností jako British Airways nebo Air France. Švédy to rozladilo, protože surströmming patří ke Švédsku jako Ikea nebo Volvo, líčila agentura. A nechala zaznít i hlasy výrobců nakládaných sleďů, podle nichž byl postoj aerolinek projevem „kulturní negramotnosti“, protože zkazky o výbuchu konzerv jsou jen mýtem.

Hostiny s nakládanými sledi se v každém případě stejně konají obvykle venku. Švédský list The Local se sice ohrazuje proti teatrálně pohoršenému setkání s nakládanými sledi, na němž si pochutnal server BuzzFeed, sám však přiznává: „Hrozně to páchne, to nejde popřít.“ A dodává několik tipů, jak na zápach vyzrát: konzervu je možné otevřít pod vodou, stolování dosti ulehčí, když se do ní pustíte daleko od jídelního stolu. Anebo je nad zápachem možné vyhrát odvážnějším a originálnějším způsobem: „Hned po otevření konzervy do ní strčte nos tak natěsno, jak jen je to možné, zhluboka se nadechněte, tak se stanete imunní. Po tomto výkonu vám už nadlouho nebude páchnout vůbec nic.“

Nakládané sledě se podávají s brambory uvařenými ve slupce, zakysanou smetanou, cibulí a tenkým chlebem tunnbröd. „Fermentovaný sleď má chuť zároveň zakulacenou a zároveň ostrou, zároveň pikantní a zároveň lahodnou,“ skládá pokrmu hold server sweden.se. Doplňky na tabuli však přesto doporučuje. Sladká chuť brambor a cibule totiž dokáže skvěle vyrovnat ostrou chuť ryby, píše. Dodává, že v některých oblastech se nakládané sledě jedí i s kozím sýrem a máslem. Právě na severu je svérázná delikatesa nejoblíbenější, obzvláště v severovýchodním Švédsku.