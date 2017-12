V posteli se Star Trekem: fanoušci dopisují osudy svých hrdinů eroticky

Na učednická léta v Bradavicích bude kouzelník Harry Potter vždy vzpomínat s širokým úsměvem na rtech. Nejenže porazil Voldemorta a tak dále, ale o dlouhých nocích na studeném hradě prožíval i dobrodružství zcela jiného druhu. S Draco Malfoyem si totiž sice před ostatními hráli na nesmiřitelné konkurenty, sami dva se však k době u plápolajícího krbu chovali úplně jinak: „Dracův horký dech jej hladil po zádech. Harry si byl jist, že mu ještě nikdy nebylo tak dobře.“ O těchto a ještě intimnějších detailech života v kouzelnickém internátu se J. K. Rowlingová v románech o Harrym Potterovi nerozepisuje, zato anonymní fanoušci jejích postav je popisují o to divočeji.

A stejně tak si příběhy domýšlejí i milovníci jiných literárních postav. Tuší totiž, jak mnohovrstevnatý a hluboce kontaktní může být vztah mezi kapitánem Kirkem a panem Spockem. Fanoušky psané povídky o tom, kterak vášnivě oba členové posádky vesmírné lodi Enterprise překračovali rámec služebního poměru, vycházely ve Spojených státech už kolem poloviny sedmdesátých let.

Obecně vzato vznikl fenomén zvaný fan-fiction právě kolem ságy Star Trek. První, tehdy ještě zcela počestné literární příspěvky fandů začal publikovat magazín Spockanalia založený v roce 1967.

Můj kinky pony

V devadesátých letech existovaly jen weby specializované na určitý námět, kupříkladu Akta X, v roce 1998 pak byla založena stránka FanFiction.net, první z dnes populárních fór. Přes portály jako Archive Of Our Own lze sdílet, respektive vyhledávat texty podle tagů napříč všemi fandomy, tedy všemi subkulturami fanoušků určitého díla. Různá fiktivní univerza se přitom mohou nápaditě prolínat, kupříkladu ze seriálových světů Supernatural, Dr. Who a Sherlock vznikl subžánr nazývaný SuperWhoLock.

Říká-li poté internetový mem známý jako Pravidlo 34, že pokud něco existuje, je o tom i porno, platí to i pro fan-fiction. Ze tří a půl milionů fanouškovských textů na webu Archive Of Our Own je bezmála osmina otagovaná heslem „sex“ a pětina slovem „love“. Fanoušci přitom svoje oblíbené hrdiny nenechávají prožívat erotická dobrodružství jen v textech, ale také formou komiksů, na fotomontážích a v počítačově nebo rukou vytvořených obrázcích, případně zpodobněná ve sběratelských figurkách pro dospělé. Pro úplnost je třeba dodat, že alespoň ve svých elektronických podobách je fanouškovské umění sdíleno zpravidla bezplatně a autor se schovává za pseudonymem.

Nahlédněte to slovníčku fan-fiction slut : termín označující sexuálně explicitní nebo pornografické dílo

: termín označující sexuálně explicitní nebo pornografické dílo slash : název označuje homosexuální vztahy mezi postavami, které jsou v původním dílu heterosexuální nebo bez zjevné orientace

: název označuje homosexuální vztahy mezi postavami, které jsou v původním dílu heterosexuální nebo bez zjevné orientace shipping: to napovídá, že dílo fan-fiction buduje sexuální vztahy mezi postavami, které mezi sebou v předloze nic nemají

Fenoménem fan-fiction už se zabývají i literární vědci a o jeho eroticky zabarvené podoby také sexuologové. V nepřeberném množství fanouškovské tvorby totiž lze najít něco pro snad každý „kink“, tedy erotickou libůstku. Někdo si ujíždí na barbarských sexuálních rituálech zasazených do tolkienovského světa, jiný na nemravných hrátkách čtyřnohých hrdinek dětského seriálu Můj malý pony. Bezbřehá tolerance fanouškovských komunit a provozovatelů fan-fiction webů ovšem končí tam, kde začíná pedofilie. Čtenáři texty s obsahem tohoto druhu nahlašují a administrátoři je mažou.

Holky to chtějí jinak

Pestrou paletu nabízí erotická fan-fiction i ohledně explicitnosti. Některé texty erotické napětí nekonečně dlouho a pomalu budují, aby jeho uvolnění jen decentně naznačili. A přitom například tematizují náměty, jako je souhlas se sexem nebo antikoncepce. Naopak jiné texty si absencí příběhu a doslovností nezadají se scénářem pornografického filmu.

Od pornovideí se však erotická fan-fiction v mnoha směrech zásadně liší. Protože zatímco muži porno konzumují nejraději vizuálně, a proto se většina klipů na pornoserverech odvíjí podle mužské optiky, ženám je bližší pohled založený spíše na představivosti než na detailních záběrech pohlavních orgánů: nikoli náhodou je jim proto formát fan-fiction blízký a je jejich doménou.

Podle průzkumu Archive Of Our Own je 83 procent uživatelů stránky ženského pohlaví a pro ženy bylo ženou napsáno i bezesporu nejznámější dílo fan-fiction trilogie Padesát odstínů šedi. Pod pseudonymem E. L. James ho začala Erika Mitchellová vyťukávat na mobilu jako etudu na námět teenagerské ságy o upírech Svítání. Když se rozhodla svůj výplod vydat, s ohledem na autorská práva jen z Belly a Edwarda udělala Annu a Christiana a zasadila je do jiných kulis.

Fan-fiction v Česku Oblíbené příběhy rozepisují samozřejmě i jejich čeští fanoušci. „Velké rozdíly oproti zahraničí v české tvorbě nejsou,“ vysvětluje Petra Neomillnerová, nejznámější česky píšící autorka fantasy, která ve své tvorbě sexualitu silně akcentuje. „Fan-fiction je u nás doménou hlavně mladších ročníků, které beztak čtou v angličtině a sledují stejné filmy jako lidé jinde ve světě.“ Největším všeobecně zaměřeným fórem na českém internetu je FF Deník, rady začínajícím autorům i teoretické přemítání o fenoménu fan fiction najdete na webu Společnost pro osvětu spisovatelů a další informace o scéně na on-line encyklopedii Fanpolis.

V lechtivé fan-fiction není věk či etnicita samoúčelem, ale spíše přirozenou charakteristikou postav. Ve fanouškovské tvorbě žijí bouřlivým sexuálním životem i lidé s velmi nestandardním fyzičnem nebo tělesným postižením, ať už pro něčí libůstku, nebo proto, že se do dílka projektoval handicapovaný autor či autorka. Erotická fan-fiction je zkrátka mnohem barvitější než porno, proto je věrnějším obrazem vysoce komplexní lidské sexuality.

Vyzkoušet nanečisto

To je také důvod, proč je tak oblíbená ženami. Nejenže ve vlastní tvorbě nebývají redukovány na maso pro „herce“ bez obličeje, ale mohou se vypsat z erotických fantazií, které jinde nenajdou. A nejen ony, ale i transsexuálové, milovníci méně obvyklých libůstek a dokonce i asexuálové, jimž sex v praxi nic neříká. Jistě není náhodou, že 47 procent účastníků průzkumu mezi uživateli Archive of Our Own je jednoznačně přitahováno stejným pohlavím, další více než čtvrtina se označila za bisexuální.

Na rozdíl od pedofilie je nejasně konsensuální sex či přímo znásilnění na fan-fiction serverech tolerovaným námětem, a ne zrovna marginálním. Mnoho uživatelů a uživatelek se psaním vyrovnává s prožitými traumaty, což je mimochodem podle psychologů velmi účinnou metodou. A spousta žen tímto způsobem také prožívá svoje nejniternější sexuální fantazie. Je třeba dodat, že představy zahrnující sexuální násilí jsou poměrně rozšířenou facetou ženské sexuality. Což ale v žádném případě a ani omylem neznamená, že ženy něco takového chtějí zažít ve skutečném životě.

Fenomén jménem Add Toddová. Začala jako autorka fan-fiction, psala o svých idolech z chlapecké skupiny One Direction. Svou pětidílnou sérii After napsala na iPhonu, prodává se však v celém světě.

Čtení fan fiction je navíc velmi poučné pro ty, kdo nemají vlastní zkušenosti kupříkladu s bondage nebo fetišem nebo se rádi přiučí novému. A nejde jen o návody k delikátnějším praktikám, z dobrého příběhu si lze vzít také inspiraci, jak plnohodnotně žít svoji sexualitu nebo zpracovávat nepříjemné zážitky.



Pro erotickou fan-fiction v každém případě platí to samé, co pro fanouškovskou tvorbu obecně – je to svobodný prostor, kde si každý může snít, o čem chce. V bezpečných kulisách fiktivního univerza.