Gladiátoři na motorkách ovládnou Prahu. Sledujte je na iDNES.cz

Jeden z nejvíce očekávaných triků se chystají na nejstarší freestyle motokrosové akci v Evropě vyseknout bratři Libor a Filip Podmolové. Jako první Češi chtějí předvést společný double back flip, dvojité salto vzad. „V závodech se budeme snažit, co to jde. Hlavní cíl je však dát dvojité salto vedle sebe. Zatím jsme to zkoušeli doma do molitanu a docela to jde. Já mám 80 procent úspěšnost, bratr 90. Bude to náročné, to je jasné,“ řekl Libor Podmol.

Letošní ročník čeká spousta úprav. Jedna bude přímo revoluční, změní se systém hlavního závodu. Osmička nejlepších byla rozlosována do pavouku a v jednotlivých vyřazovacích jízdách nebude moct opakovat triky. Navíc nikdo nebude mít možnost sledovat jízdy svého soupeře.

„Jedná se o unikátní formát. Hlavní myšlenka je, že vítěz bere vše a druhé místo je stejné jako osmé. Všechny zajímá jen první,“ řekl Martin Koreň, který bude na show sám jezdit, ale zároveň se podílí i na organizaci akce. „Diváci uvidí bohatou a širokou skupinu triků. Jezdci budou muset zároveň hodně přemýšlet a taktizovat. Vyhraje ten, kdo bude mít dvacet silných triků,“ vysvětlil Koreň.

Světová elita Na XMX Gladiator Games se kromě kompletní české špičky představí například bývalí mistři světa Remi Bizouard a David Rinaldo nebo lídr letošního světového šampionátu Luc Ackermann. Jako host se do Prahy letos podívá jeden z hlavních členů party Andyho Bella Kanaďan Reagan Sieg.

„Třeba se to zalíbí a přejde to i do mistrovství světa. Když nebudeme moc opakovat trik, bude to zajímavé. Je ale fakt, že jsem si říkal, že je to hodně skoků. Normálně nám jich stačí osm devět. Budeme muset řešit, co vymyslet,“ uvedl český jezdec Petr Pilát.

Pro jezdce bude navíc připravena větší plocha na triky, fanoušci by měli mít větší vizuální zážitek. „Pódium bude větší a bude na něm více ledek (světel), což bude pro diváka obrovské zpestření. Bude to srovnatelné s koncertem. Technická část se posune. Vylepšíme pyro show, nová bude i grafika,“ uvedl hlavní organizátor Marek Rejman.