VIDEO: Playboy vyjde poprvé s transgenderovou modelkou na obálce

Narodila se jako Pascal Radermacher ve městě Freiburg im Breisgau v jihozápadním Německu a už od útlého dětství, od tří let, se podle svých slov cítila jako holčička. Pocit, že je v „nesprávném těle“, ji nikdy neopustil. „Když mi bylo sedm či osm let, řekla jsem své matce, že bych byla raději dívka. Vzala to vážně, snažila se mi pomoci, vyhledala doktory, radily jsme se a potom jsme začaly jednat,“ cituje Farfallovou z jejího rozhovoru pro Bild deník Daily Mail. V šestnácti letech nakonec podstoupila operaci.

A vydala se na dráhu modelky. Ke zlomu na její cestě vzhůru došlo loni, kdy se dostala do německé castingové soutěže modelky Heidi Klumové Příští topmodelka. Již tehdy do ní vstoupila, aby povzbudila k větší odvaze jiné transgendery a transsexuály.

Své angažmá v Playboyi vidí jako splnění velkého snu a také jako součást osvětové mise. Ostatně, samotný časopis také. Šéfredaktor německé verze Florian Botin, na jehož obálce Farfallová vyjde, uvedl, že modelka je „krásným příkladem, jak důležitý je boj za právo na sebeurčení“.

Prostor pro Farfallovou je navíc podle něj zcela v tradici zakladatele magazínu Hugha Hefnera. „Byl rezolutně proti jakékoli formě vyloučení a netolerance,“ cituje Botinova slova BBC.

Úplná premiéra to není

Farfallová bude první transgenderovou modelkou na obálce slavného magazínu, úplně první fota modelky, která se narodila s opačným pohlavím, to však nebudou. Prvenství transgenderové Playmate si loni na podzim připsala francouzská modelka Ines Rau. „Nahota pro mě znamená hodně, protože jsem pro to, abych se dostala tam, kde teď jsem, podstoupila změnu pohlaví,“ cituje slova Ines Rau agentura BBC. (o reakcích čtenářů čtěte více zde)

Ani ona však nebyla tak docela první. Premiantkou byla Caroline Cossey, která na stránky magazínu vstoupila v roce 1981 jako Bond girl Tula. Tehdy to však nebylo ze strany magazínu vědomé rozhodnutí. Že Cossey podstoupila už v roce 1974 změnu pohlaví, zjistil a zveřejnil bulvár až v roce 1982.