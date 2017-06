Když grilovačka, tak s pivní marinádou. Díky antioxidantům je zdravější

Grilování dodává masu unikátní přírodní chuť. Jenže není zadarmo, v průběhu této tepelné úpravy vznikají v důsledku spalování organického materiálu molekuly polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). A to je špatná zpráva: tyto volné radikály mohou poškozovat DNA, a značně tak zvýšit riziko vzniku rakoviny střev či žaludku.

Ale šanci, že zahradní grilování bude bez zdravotních následků, můžete jednoduše zvýšit. Jak? Když do marinády přidáte pivo a sami ho budete u konzumace grilovaného masa popíjet.

Vsaďte na tmavé pivo

A to opravdu není hospodské doporučení pivních alibistů. Je to rada s vědeckým certifikátem. Vyplývá z navýsost praktické studie, kterou se svým týmem provedla Isabela Ferreirová z univerzity v portugalském Portu. Ovšemže, pohled na vědce v bílých pláštích, soustředěných kolem kouřícího grilu někde ve vědeckém výzkumném parku univerzity musel být jistě zajímavý. Ale neméně zajímavé jsou i výstupy bádání.

Grilování je věda Věda musí být exaktní a k experimentům vždy musí přistupovat metodicky. Každý pokus proto musí být sestaven tak, aby ho na základě uvedených informací bylo možné zopakovat. Ve studii o grilování z univerzity v Portu se tedy dozvíme, že obsah alkoholu použitých světlých piv činil 5,2 procenta, u tmavých pět procent. Steaky byly vepřové, stogramové a 75 milimetrů tlusté.

Vědci především pro začátek připomínají, že vzniku polycyklických aromatických uhlovodíků během grilovačky totiž nikdy úplně nezabráníte. Pochází ze tří hlavních zdrojů. Patří mezi ně kontaminace jídla kouřem, termochemický rozklad proteinů v grilovaném mase a kontakt odkapávajícího tuku s uhlíky.

Můžete se snažit uzpůsobit rychlost tepelné úpravy nebo intenzitu žáru uhlíků, okrajovat z kotlet prorostlé tučné části nebo oklepávat připečené kousky. Ale zbytečně. Přítomnosti kouře se při grilování zbavíte jen těžko.

Agresivní molekuly PAU však můžete elegantně znehybnit s pomocí antioxidantů. A tady přichází ke slovu pivo. To je jimi doslova našlapáno ve formě takzvaných melanoidinů. Nedílnou součástí piva se stávají už v přípravné fázi procesu výroby, při pražení ječmene.

Vědci uvažovali vlastně velmi přímočaře. Z několika dostupných druhů piva udělali marinádu, do níž pár kusů masa před vlastním grilování naložili. To aby prokázali, nebo vyvrátili, zda budou pivní antioxidanty schopny účinně vázat nebezpečné PAU. S marinádou si hlavu příliš nelámali, maso jednoduše na čtyři hodiny naložili do piva, na každých 500 gramů to bylo 125 mililitrů, s kapkou oleje, to aby se zabránilo odkapávání a zadýmení. Přidali jen něco málo bylinek kvůli chuti.

Letní grilování na iDNES.cz Inspirujte se recepty Zdeňka Pohlreicha, ale i čtenářů na grilování prasátka, ryb i zeleniny. A soutěžte o grily.

Na gril však nad uhlí hodili i nemarinovaný steak, aby zjistili, že do sebe během úpravy absorboval 21 nanogramů PAU na každý gram své hmotnosti. Marináda z piva plzeňského typu, tedy světlého spodně kvašeného piva s výraznou chmelovou příchutí, zajistila, že na gram grilovaného masa připadla snížená koncentrace PAU, zhruba kolem osmnácti nanogramů.

Skutečným vítězem však byla tmavá piva, která v sobě nesou výrazně větší podíl aktivních melanoidinů. Steaky a kotlety marinované ve směsi z tmavého piva absorbovaly jen okolo 10 nanogramů PAU na gram hmotnosti. Tedy o 50 procent méně, než do sebe vtáhlo grilované maso pivem neošetřené. „Marináda z tmavého piva dokázala odstínit polovinu osmi hlavních skupin PAU,“ dodává Ferreirová. Pivo a zdravá grilovačka k sobě prostě patří.