Dějiny úprav intimních partií: od Egypťanek po Brazilky a porno

Starý Egypt, Řím a Řecko: chloupky mají barbaři

Mocná impéria starého světa držela, jde-li o intimní partie, jednotný kurz, uvádí například kniha Encyclopedia of Hair: A Cultural History Victorie Sherrowové. V Egyptě se ženy, ale i muži, zbavovali s výjimkou řas a obočí všeho ochlupení. Zarostlý klín byl považován za necivilizovaný, chloupky dámy a pánové likvidovali pinzetami ze škeblí, břitvami z bronzu a pazourku, ale také drhnutím vyvřelou horninou pemzou či s pomocí vosku připraveného na bázi cukru.

O tom, zda se ochlupení zbavovaly i prosté ženy starého Řecka, se vedou spory, jak poznamenává v knize Seeing Through Clothes Anne Hollanderová, autoři se však shodují na tom, že kurtizány a dámy z tamní vyšší společnosti jasně tvořily protichloupkovou koalici. Nebylo to bez bolesti. Kromě vyškubávání patřilo mezi metody, jak se dobrat hladkých intimních partií, například sežehnutí lampou nebo horkým popelem, uvádí server TheGloss.com.

Přírodní vizáži nepřál ani starý Řím. Proti chloupkům na ženských nohou protestoval například básník Publius Ovidius Naso. Podle jeho slov by ženské nožky neměly být pokryty „štětinatými chlupy“. Římanky však znaly šetrnější praktiky než řecké ženy, s chloupky bojovaly s pomocí pinzety zvané volsella a krémů philotrum a dropax, které podle serveru Frisky.com obsahovaly pryskyřici, kozí žluč nebo netopýří krev.

Mimochodem, podle Seneky a básníka Marca Valeria Martiala se depilovali i římští muži, ačkoli to bylo považováno za zženštilé dandyovství.

Raný novověk: péče o tělo podle královny Alžběty I.

Stejně jako ve starém Egyptě určovala trend Kleopatra, vládly novověku preference a vkus královny Alžběty I. A její imperativ zněl: chloupky nepatří na tvář, obočí nevyjímaje. A aby vypadalo čelo vyšší, je třeba se zbavit i vlasů na něm. Depilovalo se s pomocí oleje z vlašských ořechů a obvazu namočeného ve čpavku a octu. Jinde na těle však ochlupení mělo zůstat. Svým dvorním dámám přísně zakazovala holení intimních partií i francouzská královna Kateřina Medicejská.

Odbornice na italskou renesanci Jill Burková však namítá, že v Itálii je onu dobu možné nazývat zlatou epochou depilace. Tehdejšími domácnostmi kolovaly spisky nazývané jako „knihy tajemství“, které obsahovaly mimo jiné i návody a recepty, jak se zbavit ochlupení. „Svařte roztok z jedné pinty arzeniku a devíti pint páleného vápna. Jděte do lázní nebo horké místnosti a naneste medicínu na depilovanou oblast. Když začne kůže pálit, omyjte ji rychle horkou vodou, aby se neodtrhlo maso,“ líčil bez soucitu jeden z manuálů z roku 1532.

Chloupky znamenají hádavost

Kniha Francisca Delicada La Lozana Andalusa, která popisuje příhody římské prostitutky, píše o jistém „bordelu, kde najdete více než deset děvek, které si vytrhávají obočí, a jiné, které si holí intimní partie“, cituje z knihy Burková. A dodává, že za hlavní hrdinkou knihy přišla jistá dáma s žádostí, aby „mě a mou sestřenici naučila, jak si holit ženské chloupky, protože to tak mají naši manželé rádi“.

Vědkyně však dodává, že jen o estetiku nešlo, kromě ní hrály roli i zdravotnické výklady a obecné představy o ženských a mužských vlastnostech. Španělský lékař ze šestnáctého století Juan Huarte tak tvrdí, že podle humorálního systému jsou ženy chladné a mokré podstaty, zatímco muži horké a suché. Právě horkost a sucho je zdrojem ochlupení.

Znakem ženskosti je tak podle něj žena bez ochlupení. Průměrná žena ho má jen střídmě a je světlé. Má-li však hodně chlupů, navíc tmavé barvy, svědčí to o tom, že je mužatkou, že je inteligentní, ale hádavá, je se s ní obtížné domluvit, je nehezká, má hluboký hlas a problémy s neplodností. Jinými slovy, je špatnou manželkou. „Depilace tedy byla cestou, jak ženskému tělu vrátit rovnováhu a vymýtit démona maskulinní ženy,“ píše Burková.

Nové technologie

Pozdní osmnácté a devatenácté století přineslo civilizovanější technologie holení. V roce 1760 vynalezl francouzský holič Jean Jacques Perret první holicí strojek, v roce 1844 namíchal americký lékař Felix Gouraud první moderní depilační krém pro odstranění chloupků „z čela, pod nosem, na pažích a na rukou“. Gouraud však nebyl, jak poznamenává kniha Plucked: A History of Hair Removal, jen šikovným lékařem, ale také talentovaným obchodníkem.

Bizarní suvenýry Ona tradice se držela v horních třídách britské viktoriánské společnosti devatenáctého století: bohatí a mocní pánové sbírali pubické chloupky svých milenek. Jedním z nich byl i král Jiří IV. Jeho krabička s „trofejemi“ je uložena v muzeu St. Andrew University ve Skotsku.

S pomocí dobrozdání celebrit, jako byly herečky a operní pěvkyně, dokázal ujistit zákaznice o účinnosti a bezpečnosti svého přípravku. Mimochodem, lahvička stála jeden dolar, v dnešním přepočtu zhruba 550 korun. Reklamy na krém byly všude a prodeje pokryly nejen Spojené státy, ale i Evropu. Značka Gouraud získala takovou cenu, že se o ni jeho příbuzní dohadovali ve vleklé při, která doputovala až k nejvyššímu soudu.

Pak již kráčí historie holení velmi svižným krokem. V roce 1880 vtrhne na trh se svou žiletkou King Camp Gilette a o pětatřicet let později začne tentýž výrobce prodávat žiletku speciálně pro ženy.

Jak však poznamenává kniha Beauty around the World: A Cultural Encyclopedia, před první světovou válkou bylo holení mezi ženami rozšířeno jen v omezené míře: „Bylo považováno za zbytečnou činnost, protože se týkalo oněch tělesných částí, které měly být beztak skryté.“

To se však mělo změnit.

Chloupky, které překážejí

Když ženy v Evropě a Americe poprvé v moderní historii odhalily paže a spodní části nohou, zavětřil kosmetický průmysl šanci. A nepromarnil ji. Dějiny přepsala reklama na depilační prášek X Bazin v magazínu Harper’s Bazaar. „Letní šaty a moderní tance znamenají nutnost zbavit se nežádoucích chloupků,“ hlásal inzerát s ženou, která zvednutou paží ukazuje hladké podpaží.

Záhada umělcovy svatební noci Právě pubické ochlupení může stát zděšeným anulováním sňatku básníka a architekta Johna Ruskina s Effie Grayovou, jíž věnoval některé ze svých nejlepších textů. Nad umělcovým nečekaným rozhodnutím vzdát se své lásky doteď panují nejasnosti. A ano, některé interpretace ho vysvětlují Ruskinovu zděšení z nevěstiných chloupků. „Představoval si ženy docela jinak, než jak viděl, že vypadám já,“ napsala o pět let později Grayová. Jill Burke se nediví. „Protože anglický historik devatenáctého století, usazený v klasické tradici a v italské renesanci, očekával, že ženské tělo bude zcela jistě bez chloupků,“ píše.

Téhož roku začala značka Gilette prodávat první žiletku speciálně pro ženy a krátce poté vyrazila do boje o trh firma Wilkinson Sword s reklamou, která odsuzovala chloupky v podpaží (a mezi řádky můžeme vyčíst i pubické ochlupení, dodává server TheFrisky.com) za „necivilizované a neženské“. Prodeje žiletek se v příštích letech zdvojnásobily.

Není divu, měnily se kulturní a estetické vzorce. Reklamy, jako ta od Gilette, popisovaly ochlupení v podpaží jako „nechutné“, Wilkinson Sword ho odsuzuje jako „nehygienické a neženské“. Hladká kůže se odteď pojila s aurou ženskosti, mládí, vitality. Dvacáté roky pak měly podle knihy The Body Project: An Intimate History of American Girls holení jen podpořit. Přinesly totiž „masivní odhalování ženského těla“, kdy byly „jisté partie obnažovány a ukazovány způsobem, jako nikdy předtím“.

A u toho už mělo zůstat. Druhá světová válka totiž znamenala, že nylon byl potřebnější na padáky než na sukně – holicí strojky proto byly třeba víc než jindy. Rozšíření bikin po válce trend jen upevnilo. S tím, jak ženy skrývaly stále méně a méně, se terén boje proti chloupkům rozšiřoval a rozšiřoval.

Od hippies k Brazilkám a Sexu ve městě

V sedmdesátých letech se trendu pokusilo postavit do cesty hnutí hippies. A úspěšně. Volně rostoucí chloupky byly znamením návratu do přírody, k přirozenosti, k sexuální svobodě bez předepisovaných konvencí a diktátu módních žurnálů. Hra Vaginy monology mluví o zcela vyholené ženě jako o něčem degradujícím a bizarním. Podívejte se na fotografie Helmuta Newtona nebo Playboy, abyste se přesvědčili, že osmdesátým rokům vládly chloupky, doporučuje server Bustle.com.

Jejich panování však nemělo až tak dlouhého trvání. Svět striptýzu a pornofilmů byl svědkem radikálnějších úprav pubického ochlupení již od osmdesátých let, koncem devadesátých let však sympatie k ochlupení ukončily Brazilky. Ty nejslavnější mají dokonce jména.

Brazilskou formu depilace intimních partií voskem, která je u latinskoamerických krásek rozšířená díky jejich oblibě velmi úsporných bikin, přinesly do New Yorku sestry Jocely, Jonice, Janea, Joyce, Jussara, Juracy a Judseia Padilhovy už v roce 1987. „V Brazílii je depilace voskem součástí naší kultury, protože bikiny jsou velmi malé,“ vysvětlila Jonice.

Pokusit se brazilský trend do Ameriky importovat ji prý napadlo, když ji na pláži míjela žena v bikinách s neoholenými intimními partiemi. „Proč se nedepiluje aspoň ke kraji plavek?“ řekla si. Snaha jejího salonu však nebyla úspěchem od začátku. Holé intimní partie zůstávaly výstředností. Až do roku 2000.

Tehdy brazilskou depilaci podstoupila v epizodě Sexu ve městě, která se měla stát v jistém ohledu zásadní, Carrie Bradshawová. Bylo rozhodnuto. Porno, popularita seriálu, vše se propojilo. I s propagací celebrit.

Brazilskou depilaci vynesla do nebes Gwyneth Paltrowová, v roce 2003 prohlásila Victoria Beckhamová, že by pro patnáctileté dívky měla být povinná, Eva Longoria o tři roky sdělila, že „jednou by ji měla podstoupit každá žena“, protože „sex, který si po ní užije, ji přivede zpět“. Některé státy dokonce kvůli metodě měnily předpisy, to když rozhořčené ženy seznaly, že metoda nebyla oficiálně legalizována.

Tam a zase zpátky?

Brazilskému trendu však možná dochází dech. New York Times naznačuje, že ano, a dokládá to snímky Naomi Campbellové a Darii Werbowy, na nichž vypadají s pubickým ochlupením „sebevědomě, skutečně, dokonce rebelsky“. A připomíná, že brazilskému trendu se postavila i pornohvězda Stoya a že porno veteránka Nina Hartleyová hlásí, že „osmdesátá léta chtějí vrátit“ i mladé herečky z jejího byznysu.

Výzkum z roku 2013 ostatně doložil, že 51 procent zpovídaných žen si klín nijak neupravuje. A navíc prý brazilskému trendu dala vale i Gwyneth Paltrowová, preferuje teď stejně jako například Cameron Diazová přirozenější vzhled.