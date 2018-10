Hraní her, noční sex, ranní sex, líčí ideální víkend MOgirl Eliška

Nejoblíbenější jídlo hlásí s jistotou, je jím svíčková se šesti a lupínkové řízky. A neváhá ani v případě nejméně oblíbeného pokrmu: „Smažák z třicetiprocentního eidamu.“ Někdy do šestnácti let poslouchala metal a hardcore, dnes je to převážně rap. Z filmů si ráda dopřeje „Saw: Hru o přežití“. „Je to nejuspokojivější podívaná pro mou narušenou mysl,“ směje se.