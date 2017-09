VIDEO: Handicapovaný biker jezdil v Livignu s rukou v botě

Prozkoumat Livigno jsme vyrazili na začátku července. Kdo by odolal, když je to jedno z nejlepších evropských horských středisek, kde sluníčko svítí téměř 300 dnů v roce a kde najdete bike traily od modré po černé na sjezdovkách Mottolino a Carosello 3000?

„Livigno není jen levný alkohol a dva kopce s lanovkami a bikeparky. Má kouzlo, když chce člověk vypadnout mimo frekventované turistické tahy, má spoustu možností zažít adventure,” přibližoval nám Gaspi středisko už během cesty. Za pravdu jsme mu dali už v okamžiku, kdy se před námi rozevřel pohled na úžasně modrou hladinu livignského jezera, z něhož šplhaly horské štíty. Můžete tu být klidně potřetí, ale romantická architektura starých domů v alpském stylu postavených z masivních dřevěných trámů vás vždy uchvátí.

Hned po příjezdu jsme se vrhli na místní půjčovnu Zimmerman. Gaspi si jako profesionál vezl svou výbavu od firmy Mondraker s sebou, ale my ostatní jsme si museli vystačit s místní nabídkou. Byla to rozhodně levnější varianta, než kdybychom si kupovali vlastní horské kolo. Vybrali jsme si celoodpružená kola Scott Genius, která se nám skvěle hodila jak v bikeparku, tak na trailech, když jsme do toho museli pořádně šlápnout.

Na trať s jednou rukou v botě

Už v půjčovně na sebe strhla pozornost Honzova pravá ruka. Ostatně, všichni jsme byli zvědaví, jak se chce s kamerou, stativem a dalším příslušenstvím pustit z kopců dolů, točit a ještě to ve zdraví přežít. Zkuste si sjet jakýkoli prudký kopec a držet se u toho jen jednou rukou a k tomu brzdit. Honza je ale adrenalinový nadšenec, který jde do všeho po hlavě. Pro jistotu jsme mu ale půjčili elektrokolo s širokými pneumatikami.

První jízdu v Bikeparku Mottolino Honza zvládl jen tak tak. Levačkou brzdil, pravou rukou se o řídítko opíral takovou silou, že si na ní vytvořil nepěkný puchýř. Po tomto pokusu nám bylo jasné, že takhle to dál nepůjde.

Měli jsme totiž před sebou desítky kilometrů trailů různých úrovní s překážkami a skoky, které resorty Mottolino a Carosello 3000 pro bikery na letní sezónu vystavěly. „Počkej, na něco jsem přišel. Když na řídítko přiděláme pravou botu a ty do ní dáš ruku, bude se ti kolo držet úplně jinak,“ navrhl Gaspi a z tašky v kufru své oktávky vytáhl náhradní botu.

Nejdříve patu boty připevnil k vnitřní vložce, aby ruka mohla pohodlně vklouznout dovnitř. Pak celou botu připevnil páskami k řídítku a celé to pro jistotu zpevnil gafou. Vznikl tak vak, který fungoval jako lyžařské vázání. Zbývalo vyřešit, jak bude Honza brzdit. Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby mohl brzdit oběma brzdami najednou. Po několika marných pokusech vznikl důmyslný systém brzd připevněných na levé straně nad sebou. Bylo hotovo a jeli jsme na zkušební jízdu.

„Je to skvělý,“ liboval si Honza od prvního okamžiku, kdy přestavbu řídítek vyzkoušel. Zdolávat překážky mu šlo o poznání lépe. Zatímco předtím musel v některých úsecích kolo doslova vézt, odteď sjížděl traily úplně v pohodě, zatáčky mu nedělaly žádný problém a dokonce si už druhý den troufl předjíždět obouruké začátečníky, i když sám seděl na horském kole úplně poprvé.

Gaspi skáče, my točíme. Z pastvin na nás z dálky dohlížejí strakaté krávy, které vypadají jako z reklamy na čokoládu. Odpoledne se přesunujeme na Carosello, kde máme sraz s místním průvodcem Adamem Quadronim. Je to juniorský mistr Itálie v cross-country, a protože tady žije již spoustu let, má neskutečně vyježděný styl. Spolu s Gaspim se řítí po úzkých, prudkých cestách, vedoucích po skalním hřebeni.

Cesta z Livigna do Davosu přes průsmyk Fluelapass Lanovka Carosello 3000

Jinak je tento druhý rezort posetý příjemnými a bezpečnými traily, na které se můžete bez obav vydat třeba i s dětmi nebo přítelkyní. Je to ideální místo, kde můžete pro tenhle sport bez obav nadchnout každého začátečníka. Není totiž nic horšího, než vydat se s nezkušeným bikerem do míst, kde se mu rozklepou kolena a vytvoří si blok. Navíc vám do celého údolí stačí pouze jedna permanentka. Máte jedinečnou možnost zjistit, co vám sedí nejvíc.

Pokud přemýšlíte, že se do Livigna vydáte taky, zkuste si cestu naplánovat mezi 10. září a 1. říjnem. K třídennímu ubytování v hotelu nebo sedmidennímu pobytu v apartmánu dostanete zdarma permanentku na lanovku v bikeparku Mottlolino. Počasí v září bývá stabilní, takže když vyhlédnete dobrou předpověď, měli byste zažít týden snů.

A Honza Považan je skvělým příkladem toho, že se nemá nic vzdávat předem. Vyplatí se prostě zatnout zuby a jet. A když to nejde, vždy se najdou lidé, kteří vám na vaší cestě pomohou.