Jsem racionální a nesdílím předsudky, říká MOgirl Ivana

Sama sebe charakterizuje jako mladou ženu bez předsudků, která stojí nohama pevně na zemi, racionální, přirozenou a žárlivou. Pochází z Chomutova, ale již pět let žije v Praze. Pracuje jako asistentka prodeje a od září bude studovat obor podnikání.

„Mým snem je vystudovat psychologii,“ říká však. V budoucnu by se ráda věnovala sluchově postiženým. Před nedávnem dokončila kurz znakového jazyka prvního stupně. „Uchvátil mě a chci se mu věnovat i dál a zdokonalovat se v něm,“ dodává.

Jejím nejoblíbenějším zvířetem je kočka, jednu má i doma. „Kočky mají svoji hlavu a jsou elegantní,“ vysvětluje. Má za to, že kočka vystihuje i její osobnost. Kdyby si proto měla vybrat, jaké kulisy by ji vystihovaly nejvíc, zapózovala by právě mezi kočkami. Naopak proti srsti by jí bylo příliš intimní focení, například ve stylu bikiny a naleštěné auto.

Prvnímu tetování nastavila kůži už v patnácti letech, na zápěstí si nechala vyvést hvězdičku. „Jsou místa, která se stále dolaďují. V plánu mám tetování na nohou,“ prozrazuje. Pro MOmag fotí několik měsíců a byly to její první zkušenosti.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Kdyby vyhrála milion, koupila by si byt. „Taky bych ale koupila potřebné věci do dětského domova, kam vozím oblečení. A určitě bych dovezla i něco pejskům a kočičkám v útulcích. A zbytek bych rozdělila mezi maminku a babičku,“ líčí.

Miluje bramborovou kaši, indickou, mexickou a italskou kuchyni. „Mám slabost pro sladké. Nepohostíte mě kapustou a produkty ze zabíjačky,“ říká. Poslouchá Sigur, Ros, Oscar And The Wolf, Daughter, Bullet For My Valentine, Journey, Cyndi Lauper, Underoath. A sbírá kameny a minerály z různých koutů Česka a cizích zemí. „Nejvzdálenější vlastním asi z Mali,“ říká.

