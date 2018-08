Lidé neumějí využívat svou sexuální energii, říká MOgirl Klára

Považuje se za energickou, upovídanou, upřímnou, ambiciózní a spontánní. V jejím životopisu však nejvíce zaujme její povolání, již pátým rokem se živí jako tantrická masérka. V Norsku provozuje vlastní salon.

„Snažím se lidem vysvětlit, že se sexualita, ať už vlastní, nebo s partnerem, dá prožívat úplně jinak, než nám společnost a dnešní doba předkládá,“ líčí. Co tím myslí? Nepřipravovat se o potěšení tím, že se podle diktátu stereotypu budeme soustředit jen na „rychlý orgasmus“.

MOgirl Klára Má ráda thajskou a indickou kuchyni, miluje sushi v Norsku. Naopak se vyhne těžkým, nezdravým, mastným jídlům, pšenici, mléku, fastfoodům a kalorickému pití. Má ráda filmy Mlčení jehňátek Millerovi na tripu a Forrest Gump. Ráda poslouchá drum and base, house, ale neurazí ji ani „rádiovky“.

„Jsem si jistá, že sex se pro většinu lidí omezuje jen na něj. Že nedovedou pracovat se sexuální energií, že neví, co jsme schopni prožívat a v jaké intenzitě. Že sex nedokážou chápat jako hlubší smysl života,“ popisuje. A nechává do své tantrické nauky nahlédnout ještě hlouběji: „Hlavní podstatou tantry je nesoustředit se na vyvrcholení, neočekávat z každého sexuálního podnětu jen onen ‚rychlý‘ orgasmus a uvolnění, ale prostě jen být každou buňkou přítomný, být tady a teď, zcela se odevzdat svým pocitům. A jestli dojde, nebo nedojde na vyvrcholení, je třeba brát jen jako případnou třešničku na dortu, jako plus.“

A je optimistická: „Zejména muži mají chabé znalosti nejen o ženském těle, ale i o tom svém. Nikdy však není pozdě na doplňování znalostí a dovedností.“

Kromě své tantrické mise začala pracovat jako vizážistka a míří k maskérské profesi. „Zatím mě nejvíc baví extravagantní a hororové líčení, jako jsou zombie,“ vyzrazuje.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Je hrdá na to, že se v životě vydala vlastní cestou, ne podle společenských konvencí. Chtělo to vnitřní sílu: „Asi nejčastěji jsem slýchávala, že nejsem normální, že jsem divná, jiná a že bych měla dělat to, co většina lidí, mít stejné zájmy, názory a dělat i ‚klasickou‘ práci, abych zapadla.“ Nakonec jí to prý pomohlo: „Ona kritika mě nutila k zamyšlení, jestli vůbec chci být jako většina lidí, přizpůsobovat se společnosti, jejím předsudkům, způsobu života. Zda chci být ta šedá myška v šedém stádu.“

A budoucnost? Kde se vidí za deset let? „Vidím se jako šťastná, zdravá, milující a úspěšná žena, matka a manželka,“ usmívá se a dodává, že větší plány nemá: „Nevysnívám si život roky dopředu, žiju tak, jak to cítím teď a tady. Důležitý je přítomný okamžik.“

Ostatně, její přesvědčení se odráží i na jejích tetováních. Na pravé ruce má minimalistické tattoo, mandalu se symbolem „om“, na břichu půlku barevné mandaly ve styl dotwork. Nejnovější ozdobou její kůže je rukáv na levé ruce. „Nemá žádný zvláštní význam, prostě se mi líbí jeho styl a otevřená možnost různého pokračování nebo vybarvování, které však zatím nemám v plánu,“ popisuje a dodává: „Zastávám názor, že každé tetování nemusí mít vždy specifický význam pro tetovaného, stačí, aby se mu to prostě jen líbilo, cítil se v něm dobře a sám sebou.“

Líbí se vám fotky MOgirl Kláry?