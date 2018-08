Jsem vesnická holka, říká MOgirl Michaela

Vyučila se servírkou, ale pokračuje v nástavbovém studiu ekonomiky a podnikání. Brigádně pracuje jako asistentka prodeje v obchodě s italskou módou, doufá však hlavně v úspěch svého podnikání. „Svůj job rozjíždím v kosmetice jako řasová stylistka,“ vypráví a dodává, že její potřebou je nezávislost. „Nerada jsem něčí poskok, takže se snažím být pánem svého času a rozvrhnout si to tak, jak chci já. To je podle mě v životě důležité. Dělat to tak, jak chceš, ne jak musíš. Být zavřená někde v kanceláři a vyplňovat tabulky by mě asi zničilo,“ přiznává.

Momentálně bydlí v Příbrami, ale schází jí příroda. „Jako typickou vesnickou holku mě to tu ničí,“ nezastírá. „Hodně mě tu štvou ty vnější vlivy - uspěchanost, hektičnost, rušno. Takže v Praze bych se asi opravdu zbláznila. Snažím se nepouštět si to do svého nitra, ale ne vždycky se tomu člověk ubrání a pak začne být též uspěchaný, ve stresu. Všichni víme, že je to špatně, ale občas s tím nejde nic dělat.“

MOgirl Michaela Nemá vyhraněný hudební styl. Miluje Nirvanu, Red Hot Chilli Peppers, Lucii, Wanastowi vjecy, Nedvědy. „Prostě takový ty písničky, co tě hodí do chillu,“ říká. Miluje sushi a svíčkovou, nemusí koprovku. Má ráda film Útěk do divočiny.

Kdyby se měla charakterizovat, řekla by o sobě, že je empatická, skromná, emotivní, ale i sobecká. A kdyby měla říct, jak by chtěla sama sebe vidět za deset let? „Přála bych si být skvělou manželkou a matkou, duševně vyrovnanou ženou,“ říká. A bezprostřednější věci, například ideální víkend? „Někde v přírodě, klidně pod stanem. Opékaní buřtů, koukání na hvězdy, hraní na kytaru, hlavně být s někým, s kým je mi dobře a koho mám ráda,“ popisuje Michaela.

Na levé ruce má vytetovaný náramek ozdobený růžemi. Na pravé ruce kotvu a buddhistický citát. „Potom taky nápis ‚grateful’, protože vděčnost je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou po nás vesmír chce. Vše je vyplněno růžemi a zakončeno černým pruhem a pivoňkou, která symbolizuje oddanost,“ líčí.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Zatím se na žádné tetování nechystá. Nejen to, občas si říká, zda nevystavila svou kůži tetování nadmíru. „Občas se ráno, když se vzbudím, podívám na ruce a řeknu si: Holka, ty jsi úplně potetovaná, trochu jsi to přehnala,” přiznává. Ale je si jistá: „I tak mám ke všem tetováním vazbu a doufám, že časem budou lidi přihlížet k potetovaným lidem bez předsudků.“

Ostatním by vzkázala: „Pokud něco cítíte, řekněte to, ať už je to cokoliv. Milujte, protože láska je štěstí. Mějte se rádi, protože to je hrozně důležité. Myslete pozitivně, pak budete mít lepší život. Nebuďte materialisté, protože to vás zničí. Radujte se z maličkostí a hlavně buďte vděční.“