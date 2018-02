VIDEO: Nejkrásnější dobrovolné hasičky se svlékly pro kalendář

A jak přiznala vítězka soutěže Miss Hasička 2017 Nikola Kumpanová, nervy měla pořádné. „Byla to velká zkušenost, něco nového. Nebylo to úplně příjemné, ze začátku jsem se hodně styděla,“ prozradila Nikola.

V kalendáři ukázala maximum, kam je při focení ochotna zajít. „Myslím, že to dopadlo skvěle, je to sexy, svůdné tak akorát. Dál bych určitě nešla. Nahá bych nefotila,“ dodala studentka obchodní akademie v Senici na Slovensku. Nikola je 170 centimetrů vysoká a skvělou postavu má hlavně díky tanci.



Jedenáct let tancuje v taneční skupině Endy, ale běhá také pravý proud za sbor dobrovolných hasičů Letničie. „Jezdíme na soutěže, a to mě hrozně baví. Už jako devítiletá jsem chodila na tréninky za Plamen v Petrovej Vsi. Je to úžasný adrenalin, moc mě baví trávit čas s našimi hasičkami,“ dodala.

Křest kalendáře se uskutečnil v pražském klubu Theatro. Křest moderoval Libor Bouček a rolí kmotrů se ujal Václav Noid Bárta a Kateřina Průšová. Noid byl u zrodu soutěže a byl součástí prvního ročníku soutěže Miss Hasička. Kateřina se letos zúčastnila soustředění finalistů a finalistek.

„Holky a vlastně i kluky jsem učila chůzi po mole a musím říct, že na to, že to pro ně byla premiéra, byli hrozně šikovní. Kalendář dnes vidím poprvé a moc se mi líbí. Je sexy, ale ne vulgární. Holky na fotkách vypadají nádherně,“ dodala Průšová na křtu kalendáře.