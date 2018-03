VIDEO: Kaletův Freeride Fest oslaví jízdu mimo sjezdovky

Na začátku všeho stál prostý pocit, že schází akce, na níž by se potkali všichni, aktivní i docela amatérští jezdci, aby si vyzkoušeli novinky a mohli se zúčastnit workshopů, společně si zajezdili. „A aby si nakonec z legrace zasoutěžili v nějaké sranda disciplíně,“ líčí organizátor akce Robin Kaleta a dodává: „Chtěl jsem, aby byl freeride všem dostupnější.“

Za místo konání už loni zvolil Hochfügen, který je blízko Česka, pyšní se skvostnými terény, ale má i další bonusy. „Super je i to, že u areálu je obrovské parkoviště, kde nedělají problémy obytňákům. Kdo nechce bydlet v hotelu, má na výběr i tuhle alternativu,“ popisuje Kaleta.

Kromě toho v Hochfügenu loni premiérový ročník vykreslil odlehčenou atmosféru, kterou korunovala nevážný závod, při němž jely slečny a paní v plavkách a hoši a pánové s rozepnutými lyžáky. Podobnou tóninu dodrží akce i letos. „Bude se jezdit na šlapacích lyžích s opačně nasazenými pásy. Chlapi pojedou freeride na starých rovných lyžích a holky budou soutěžit o nejautentičtější ´eighties look´,“ popisuje Kaleta.

A proč osmdesátky? „Možná je to proto, že si naše parta ulítává na lyžařském filmu Hot Dog The Movie z osmdesátých let. Možná je to stesk po dobách, kdy byly u nás zimy pravidelně zahalené do bílého závoje,“ vysvětluje.

Kromě toho letos na festival přijedou i známé osobnosti: „Například Lucka Výborná, možná Vávra Hradílek nebo Šárka Pančochová.“ Freeridové workshopy bude mít na starosti sám Kaleta, Simona Hrstková, Viktor Galuška a Lukáš Bilko. Skialpy budou pod taktovkou úspěšného horolezce a vynikajícího lyžaře Zdeňka Háka. Lavinové workshopy povede Ján Blažej, balet na lyžích Pavel Landa, trenér Aleše Valenty. Na místě budou k dispozici různé značky lyží k testování i lavinová výbava jako batohy, pípáky, sondy nebo lopatky. A samozřejmě, Kaleta nezastírá, že večery budou vyhrazeny parties.