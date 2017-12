Extrémně proti kocovině: syrové ovčí oko, sušený býčí penis, hovězí krev

Co na to věda Průvodním projevem kocoviny je dehydratace, molekuly alkoholu totiž milují molekuly vody. Základem záchrany je tedy svůj organismus znovu zavodnit. Nejlépe tak, abyste současně s tekutinami doplňovali hladinu elektrolytů. Ideálním řešením je vlažný zelený čaj nebo kokosová šťáva. Zázvor zase dokáže probrat vaše zažívání. Pravda, ne vždy úplně šetrně, jeho konzumace může mít vedlejší explozivní účinky. Jistý stupeň plynatosti však v soukromí nevadí, je cenou za to, že se váš žaludek probouzí k životu. Vajíčka jsou lehce stravitelná a pro alkoholem zmožený organismus přináší zásobu vitaminu B a cysteinu. Ať už syrová nebo tepelně upravená, rozhodně zvládnou „napravit ty nejhorší škody“. A na doladění formy? Rajčatová šťáva a banány. Vyrovnáte objem cukru v krevním řečišti, optimalizujete koncentraci draslíku. Výsledkem je snížení krevního tlaku a případná ztráta třesu rukou. Citronová nebo limetková šťáva pak urychlí tempo, jakým se váš metabolismus zbavuje alkoholu.