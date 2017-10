VIDEO: Pálení těla a mletí popela. Navštívili jsme zákulisí krematoria

Když přijde topič motolského krematoria Ladislav Dvořák ráno do práce, podívá se na seznam. V něm vidí časy a u každého přiřazené jméno. Jde o jakýsi jízdní řád smrti, jak to nazýval pan Kopfrkingl v knize Spalovač mrtvol. Reportér iDNES.cz natočil, co se v krematoriu děje od této chvíle až po zpopelnění nebožtíka.