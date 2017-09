Krysí apokalypsa: světová města se topí v záplavě hlodavců

Krysy a mor? Nejistá souvislost Morová epidemie, která na počátku 14. století postihla Asii a přeskočila i do Evropy, si postupně vyžádala více než 100 milionů lidských životů. Tedy prakticky třetinu obyvatel tehdejší Eurasie. Hlavní příčinou tzv. černé smrti (za kterou později byla označována téměř jakákoliv infekční choroba) byla bakterie Yersinia pestis. Pokud jde ale o to, jak se k nám dostala, je situace poněkud složitější. Šíření choroby totiž vydatně napomohla vojenská tažení Mongolů, zámořský obchod s potenciálně rizikovými zeměmi a celkově špatná úroveň výživy a hygieny v Evropě. Krysy v tom však rozhodně nejsou nevině. To na jejich blechách se bakterie „vozily“, to krysy jim umožnily průnik do lidských domů, sýpek a stájí. Problematické je ale to, že krysy byly v průběhu patnácti let zdecimovány morem též. Jak se tedy rezervoár živých přenašečů obnovoval? Biolog Nils Christian Stenseth z Univerzity v Oslu předpokládá, že „transportní“ úlohu krys v Asii záhy převzali drobní hlodavci, pískomilové. A ti pak předávali infikované blechy domácím zvířatům a lidem mířícím do Evropy.